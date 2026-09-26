Evet Onedio'dasın! İçli Köftenin Yemek Termosunda Pişmeye Devam Etmesi Sosyal Medyayı Hayrete Düşürdü
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Eşine hazırladığı içli köftelerin sıcak kalması için yemek termosuna koyan bir sosyal medya kullanıcısı, sonuç karşısında büyük şaşkınlık yaşadı. Yağdan çıkar çıkmaz termosa yerleştirilen içli köftelerin, öğle saatlerine kadar sıcaklığını korumak bir yana, hala yakacak kadar sıcak olduğunu gören kullanıcı yaşadıklarını sosyal medyada paylaştı. Kısa sürede viral olan paylaşımın ardından ise 'Yine Onedio'ya düşeceğiz' diyerek duruma esprili bir şekilde sitem etti. Biz de bu paylaşıma gelen en eğlenceli yorumları sizler için derledik.
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İçli köfteler termosta kömür olmuş!
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Evet Onedio'dasın 😎
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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