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Evet Onedio'dasın! İçli Köftenin Yemek Termosunda Pişmeye Devam Etmesi Sosyal Medyayı Hayrete Düşürdü

Evet Onedio'dasın! İçli Köftenin Yemek Termosunda Pişmeye Devam Etmesi Sosyal Medyayı Hayrete Düşürdü

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
26.09.2026 - 18:04
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Eşine hazırladığı içli köftelerin sıcak kalması için yemek termosuna koyan bir sosyal medya kullanıcısı, sonuç karşısında büyük şaşkınlık yaşadı. Yağdan çıkar çıkmaz termosa yerleştirilen içli köftelerin, öğle saatlerine kadar sıcaklığını korumak bir yana, hala yakacak kadar sıcak olduğunu gören kullanıcı yaşadıklarını sosyal medyada paylaştı. Kısa sürede viral olan paylaşımın ardından ise 'Yine Onedio'ya düşeceğiz' diyerek duruma esprili bir şekilde sitem etti. Biz de bu paylaşıma gelen en eğlenceli yorumları sizler için derledik.

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İçli köfteler termosta kömür olmuş!

İçli köfteler termosta kömür olmuş!
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Eşine iş yerinde yemesi için sabah içli köfte kızartan bir X kullanıcısı, sıcak kalsın diye köfteleri yağdan çıkarır çıkarmaz yemek termosuna doldurdu. Ancak termosun içinde pişmeye devam eden köfteler öğlene kadar kömür gibi yanınca hayatının şokunu yaşadı. Yaşadığı hüsranı ve yanmış içli köftelerin son halini paylaşan kullanıcının bu olayı kısa sürede sosyal medyanın diline düştü.

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Evet Onedio'dasın 😎

Evet Onedio'dasın 😎
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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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