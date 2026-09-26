Evet Onedio'dasın! İçli Köftenin Yemek Termosunda Pişmeye Devam Etmesi Sosyal Medyayı Hayrete Düşürdü

Eşine hazırladığı içli köftelerin sıcak kalması için yemek termosuna koyan bir sosyal medya kullanıcısı, sonuç karşısında büyük şaşkınlık yaşadı. Yağdan çıkar çıkmaz termosa yerleştirilen içli köftelerin, öğle saatlerine kadar sıcaklığını korumak bir yana, hala yakacak kadar sıcak olduğunu gören kullanıcı yaşadıklarını sosyal medyada paylaştı. Kısa sürede viral olan paylaşımın ardından ise 'Yine Onedio'ya düşeceğiz' diyerek duruma esprili bir şekilde sitem etti. Biz de bu paylaşıma gelen en eğlenceli yorumları sizler için derledik.