Her Ne Yapıyorsanız Bırakıp Okumanız Gereken Haftanın En Komik Tweetleri

Bu hafta X'in gündemini Doktorlar nostaljisi sardı: Ela ile Levent'e hayat veren Yasemin Ergene ve Kutsi'nin Tuzlu Kahve'de yıllar sonra yeniden karşı karşıya gelmesi, dizinin hayranlarını eski yaralarıyla baş başa bıraktı. Tabii mizah da boş durmadı. Mutfağa çay almaya gidenin arkasından annesinin neler söylediğini öğrendik, burs formlarını fazlasıyla yaratıcı dolduranlarla tanıştık, gece 2'de hayat kararlarını kime danıştığımızı itiraf ettik. Çamaşır makinesinde yüzen talihsiz bir banknot, trafikte kendine rakip bulan motorcular ve bir gecede değişim bekleyen iddialı hedefler de listede. Salama o Antep fıstığını neden koyduklarını hâlâ bilmiyoruz ama Adana'daki uzun otobüs bekleyişinin sebebi artık ortada.