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Her Ne Yapıyorsanız Bırakıp Okumanız Gereken Haftanın En Komik Tweetleri

Her Ne Yapıyorsanız Bırakıp Okumanız Gereken Haftanın En Komik Tweetleri

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
25.09.2026 - 17:20
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Bu hafta X'in gündemini Doktorlar nostaljisi sardı: Ela ile Levent'e hayat veren Yasemin Ergene ve Kutsi'nin Tuzlu Kahve'de yıllar sonra yeniden karşı karşıya gelmesi, dizinin hayranlarını eski yaralarıyla baş başa bıraktı. Tabii mizah da boş durmadı. Mutfağa çay almaya gidenin arkasından annesinin neler söylediğini öğrendik, burs formlarını fazlasıyla yaratıcı dolduranlarla tanıştık, gece 2'de hayat kararlarını kime danıştığımızı itiraf ettik. Çamaşır makinesinde yüzen talihsiz bir banknot, trafikte kendine rakip bulan motorcular ve bir gecede değişim bekleyen iddialı hedefler de listede. Salama o Antep fıstığını neden koyduklarını hâlâ bilmiyoruz ama Adana'daki uzun otobüs bekleyişinin sebebi artık ortada.

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Çay bahane, dedikodu şahane.

Çay bahane, dedikodu şahane.
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Tabaktaki düzen bir yerden tanıdık geldi.

Tabaktaki düzen bir yerden tanıdık geldi.
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Salamdaki antep fıstığının sırrı hâlâ çözülemedi...

Salamdaki antep fıstığının sırrı hâlâ çözülemedi...
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Levent'in Ela'yı kaybettiğini anlaması yıllar sürdü.

Levent'in Ela'yı kaybettiğini anlaması yıllar sürdü.
twitter.com

Muzların sonu hayırlı olmadı.

Muzların sonu hayırlı olmadı.
twitter.com
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Cepler kontrol edilmeden makine çalıştırılmaz!

Cepler kontrol edilmeden makine çalıştırılmaz!
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Burs formunda Twitter kısmına gelince...

Burs formunda Twitter kısmına gelince...
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Hedefler büyük.

Hedefler büyük.
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Gece 2 danışma kurulu toplandı.

Gece 2 danışma kurulu toplandı.
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Adana'da otobüs beklerken yaşanan ufak yanlış anlaşılma.

Adana'da otobüs beklerken yaşanan ufak yanlış anlaşılma.
twitter.com
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Motorcular da trafikte rakip buldu.

Motorcular da trafikte rakip buldu.
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Doktorlar'ın kamera arkasında bile doktor havası vardı.

Doktorlar'ın kamera arkasında bile doktor havası vardı.
twitter.com

Kapatalım 👋

Kapatalım 👋
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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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