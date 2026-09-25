Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen ve AKOM Aynı Anda Uyardı! İstanbul'da Günlerce Sürecek Yağmur Başlıyor
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Hafta boyunca 20 derecenin üzerinde seyreden sıcaklıklar İstanbul'da yerini yağışlı havaya bırakıyor. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, kentte cumartesi akşamı (26 Eylül Cumartesi) başlayacak yağmurun 7-8 gün boyunca etkili olacağını duyurdu. İBB Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) da haftalık tahmin raporunda pazardan itibaren gök gürültülü ve kuvvetli sağanak uyarısında bulundu.
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Meteoroloji uzmanı Orhan Şen'den İstanbullulara "Şemsiyesiz çıkmayın" uyarısı.
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"Montunuzu yanınızda bulundurun."
AKOM'un haftalık raporu: Salı günü metrekareye 35 kilograma kadar yağış düşebilir.
En serin gün 30 Eylül Çarşamba olacak.
İstanbul haftalık hava tahmin raporu.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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