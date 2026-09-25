Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen ve AKOM Aynı Anda Uyardı! İstanbul'da Günlerce Sürecek Yağmur Başlıyor

AKOM'un aynı gün yayımladığı bültene göre İstanbul'da cumartesi günü parçalı bulutlu ve yer yer yağmurlu bir hava beklenirken metrekareye 1-4 kilogram yağış düşmesi tahmin ediliyor. Pazar ve pazartesi günleri kentte gök gürültülü sağanak etkili olacak; bu iki günde metrekareye 10-20 kilogram yağış bekleniyor.

Haftanın en yağışlı günü salı olacak. AKOM, 29 Eylül Salı için kuvvetli sağanak uyarısı yaparken yağış miktarının metrekareye 15-35 kilograma ulaşabileceğini bildirdi. Çarşamba ve perşembe günleri ise çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu bir hava hakim olacak, yağış miktarı metrekareye 5-12 kilogram arasında seyredecek.