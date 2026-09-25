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Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen ve AKOM Aynı Anda Uyardı! İstanbul'da Günlerce Sürecek Yağmur Başlıyor

Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen ve AKOM Aynı Anda Uyardı! İstanbul'da Günlerce Sürecek Yağmur Başlıyor

hava durumu AKOM Orhan Şen
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
25.09.2026 - 17:42
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Hafta boyunca 20 derecenin üzerinde seyreden sıcaklıklar İstanbul'da yerini yağışlı havaya bırakıyor. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, kentte cumartesi akşamı (26 Eylül Cumartesi) başlayacak yağmurun 7-8 gün boyunca etkili olacağını duyurdu. İBB Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) da haftalık tahmin raporunda pazardan itibaren gök gürültülü ve kuvvetli sağanak uyarısında bulundu.

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Meteoroloji uzmanı Orhan Şen'den İstanbullulara "Şemsiyesiz çıkmayın" uyarısı.

Meteoroloji uzmanı Orhan Şen'den İstanbullulara "Şemsiyesiz çıkmayın" uyarısı.

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen'den İstanbul'a kritik uyarı geldi. Şen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İstanbul'da yağışların yarın (26 Eylül Cumartesi) akşam saatlerinde başlayacağını belirtti. Şen'e göre kent, önümüzdeki 7-8 gün boyunca yağmurlu günler geçirecek.

Özellikle pazar gününe dikkat çeken Şen, İstanbullulara 'Pazardan itibaren yağmurluksuz ve şemsiyesiz çıkmayın' çağrısında bulundu. 

Şen, yağışla birlikte havanın belirgin şekilde serinleyeceğini de vurguladı. Sıcaklıkların ekim ayı ortalamalarına ineceğini ve 20 dereceyi geçmeyeceğini söyleyen Şen, vatandaşlara montlarını yanlarında bulundurmalarını tavsiye etti.

"Montunuzu yanınızda bulundurun."

"Montunuzu yanınızda bulundurun."
twitter.com

Orhan Şen'in paylaşımı şöyle:

'İstanbul'da yarın akşam yağmur başlıyor. 7-8 gün yağmur var. Pazardan itibaren yağmurluksuz ve şemsiyesiz çıkmayın. Islanmak da iyidir. Sıcaklıklarda Ekim ortalamasına geliyor. 20 dereceyi geçmeyecek. Montunuzu da yanınızda bulundurun.'

AKOM'un haftalık raporu: Salı günü metrekareye 35 kilograma kadar yağış düşebilir.

AKOM'un haftalık raporu: Salı günü metrekareye 35 kilograma kadar yağış düşebilir.

AKOM'un aynı gün yayımladığı bültene göre İstanbul'da cumartesi günü parçalı bulutlu ve yer yer yağmurlu bir hava beklenirken metrekareye 1-4 kilogram yağış düşmesi tahmin ediliyor. Pazar ve pazartesi günleri kentte gök gürültülü sağanak etkili olacak; bu iki günde metrekareye 10-20 kilogram yağış bekleniyor.

Haftanın en yağışlı günü salı olacak. AKOM, 29 Eylül Salı için kuvvetli sağanak uyarısı yaparken yağış miktarının metrekareye 15-35 kilograma ulaşabileceğini bildirdi. Çarşamba ve perşembe günleri ise çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu bir hava hakim olacak, yağış miktarı metrekareye 5-12 kilogram arasında seyredecek.

En serin gün 30 Eylül Çarşamba olacak.

En serin gün 30 Eylül Çarşamba olacak.

AKOM'un 'Dikkat' başlığıyla paylaştığı değerlendirmeye göre cumartesiye kadar 22-24 derece aralığında seyredecek sıcaklıklar, pazar gününden itibaren azalarak yeniden 20 derecenin altına inecek. Haftanın en serin günü 30 Eylül Çarşamba olacak: O gün en düşük sıcaklığın 12, en yüksek sıcaklığın ise 16 derece olması bekleniyor.

İstanbul haftalık hava tahmin raporu.

İstanbul haftalık hava tahmin raporu.

26.09.2026 Cumartesi hava durumu

Sıcaklık: Min 16°C / Max 24°C — Durum: Parçalı bulutlu, yerel yağmurlu — Yağış Miktarı: 1-4 kg arası

27.09.2026 Pazar hava durumu

Sıcaklık: Min 16°C / Max 21°C — Durum: Gök gürültülü sağanak yağmurlu — Yağış Miktarı: 10-20 kg arası

28.09.2026 Pazartesi hava durumu

Sıcaklık: Min 15°C / Max 20°C — Durum: Gök gürültülü sağanak yağmurlu — Yağış Miktarı: 10-20 kg arası

29.09.2026 Salı hava durumu

Sıcaklık: Min 14°C / Max 18°C — Durum: Kuvvetli sağanak yağmurlu — Yağış Miktarı: 15-35 kg arası

30.09.2026 Çarşamba hava durumu

Sıcaklık: Min 12°C / Max 16°C — Durum: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu — Yağış Miktarı: 5-12 kg arası

01.10.2026 Perşembe hava durumu

Sıcaklık: Min 13°C / Max 20°C — Durum: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu — Yağış Miktarı: 5-12 kg arası

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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