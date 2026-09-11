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Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen'den İstanbul İçin Saatli Uyarı: "Eve Dönün"

Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen'den İstanbul İçin Saatli Uyarı: "Eve Dönün"

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
11.09.2026 - 16:23
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Ülke genelinde gündüz saatlerinde yazdan kalma sıcak havalar etkisini sürdürürken akşam saatlerinde serin hava hakim oluyor. Hafta sonu için plan yapan milyonlarca vatandaşı ilgilendiren kritik açıklama ise Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen’den geldi. Orhan Şen, İstanbul için saat verdi.

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Hafta sonu hava nasıl olacak?

Hafta sonu hava nasıl olacak?

Meteorolojik değerlendirmelere göre Türkiye genelinde hafta sonu havanın açık ve sıcak geçmesi bekleniyor. Özellikle İstanbul’da cumartesi ve pazar günleri termometrelerin 30 derece civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Deniz, doğa yürüyüşü ve açık hava etkinlikleri yapmak isteyenler için havanın oldukça elverişli olacağı ifade edilirken, uzmanlar pazar gününün ilerleyen saatleri için çok önemli bir uyarıda bulundu.

Meteoroloji uzmanı Orhan Şen, İstanbul için saat verdi: "Eve dönün."

Meteoroloji uzmanı Orhan Şen, İstanbul için saat verdi: "Eve dönün."

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul’da pazar akşam saatlerinden itibaren yağışlı havanın şehre giriş yapacağını duyurdu. Açık havada zaman geçirecek olanların dönüş saatlerini bu durum göz önünde bulundurarak planlamaları gerektiğini vurgulayan Şen, uyarısında şu ifadelere yer verdi:

'Güzel bir hafta sonu tüm Türkiyede. Deniz ve orman dışı piknik yürüyüş ile değerlendirin. Pazar akşama kalmayın İstanbul'da. Eve dönün. 

İstanbul hafta sonu 30 derece pazar akşam yağmur geliyor. Çarşambaya kadar yağmur aralıklı devam. Sıcaklık önümüzdeki hafta başı 4-5 derece düşecek. Marmara ve Karadeniz dışında yağış önümüzdeki hafta da yok.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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