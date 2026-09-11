Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen'den İstanbul İçin Saatli Uyarı: "Eve Dönün"

Meteorolojik değerlendirmelere göre Türkiye genelinde hafta sonu havanın açık ve sıcak geçmesi bekleniyor. Özellikle İstanbul’da cumartesi ve pazar günleri termometrelerin 30 derece civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Deniz, doğa yürüyüşü ve açık hava etkinlikleri yapmak isteyenler için havanın oldukça elverişli olacağı ifade edilirken, uzmanlar pazar gününün ilerleyen saatleri için çok önemli bir uyarıda bulundu.