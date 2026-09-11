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Çocuklar İçin Risk Taşıyordu: Ticaret Bakanlığı O Oyuncağı Piyasadan Topluyor

Çocuklar İçin Risk Taşıyordu: Ticaret Bakanlığı O Oyuncağı Piyasadan Topluyor

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
11.09.2026 - 15:57
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Ticaret Bakanlığı, çocuklar için risk taşıdığı belirlenen bir oyuncakla ilgili harekete geçti. Bakanlığın denetimlerinde ürünün TS EN 71-1 güvenlik standardına uymadığı tespit edildi. Yapılan incelemelerin ardından söz konusu oyuncağın piyasadan toplatılmasına karar verildi. Karar, eylül ayının ikinci haftasında kamuoyuyla paylaşıldı. Bakanlık, güvensiz ürünlere yönelik denetimlerin aralıksız süreceğini duyurdu.

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Ticaret Bakanlığı, oyuncağın satışını yasakladı. Piyasadan toplatılacak.

Ticaret Bakanlığı, oyuncağın satışını yasakladı. Piyasadan toplatılacak.

Çocuk ürünlerine yönelik piyasa gözetimini sürdüren Ticaret Bakanlığı, yaptığı rutin denetimlerde bir oyuncağın güvenlik mevzuatına uymadığını ortaya çıkardı. İncelemeler, ürünün oyuncaklarda aranan mekanik ve fiziksel güvenlik özelliklerini düzenleyen TS EN 71-1 standardını karşılamadığını; küçük parça, boğulma riski ya da keskin kenar gibi unsurlar açısından çocuk sağlığını tehdit ettiğini ortaya koydu.

Tespitin ardından bakanlık, ilgili oyuncağın satışının derhal durdurulmasına ve piyasada bulunan stokların toplatılmasına karar verdi. 

Üründe tespit edilenler şöyle sıralandı:

'Küçük parçalar 36 aylıktan küçük çocuklar için boğulma riski taşımaktadır. Metal halkanın 'büyük yüzük' bileşeninde sınır değerlerin üzerinde ağır metal (nikel) salınımı tespit edilmiştir.

Satışı yasaklanan, risk barındıran ürünler sistemde gösteriliyor.

Satışı yasaklanan, risk barındıran ürünler sistemde gösteriliyor.

Ticaret Bakanlığı, vatandaşların piyasadan toplatılan veya güvensiz olduğu tespit edilen ürünlere ilişkin güncel bilgilere Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden ulaşabileceğini hatırlattı.

 Ticaret Bakanlığı tarafından işletilen sistem, yalnızca oyuncakları değil; elektrikli ev aletlerinden kozmetiğe, tekstilden yapı malzemesine kadar pek çok kategoride toplatma kararı verilen ürünleri tek bir veri tabanında bir araya getiriyor. Sistemin temel amacı, tüketicilerin satın alma kararı öncesinde ürünün güvenli olup olmadığını kontrol edebilmesini sağlamak. Sistem üzerinden ürün adı ya da marka bilgisi girilerek, bir ürünün toplatma kararı kapsamında olup olmadığı kolayca sorgulanabiliyor.

Tüketicilerin, özellikle oyuncak alışverişinde ambalaj üzerindeki güvenlik standardı bilgilerini kontrol etmesi, satın alma sonrasında bir şüphe duyulması halinde ise GÜBİS üzerinden teyit alması öneriliyor. Uzmanlar ayrıca, küçük çocuğu bulunan ailelere yaş grubuna uygun olmayan ya da CE işareti taşımayan oyuncaklardan kaçınılmasını tavsiye ediyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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