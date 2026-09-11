Çocuklar İçin Risk Taşıyordu: Ticaret Bakanlığı O Oyuncağı Piyasadan Topluyor

Ticaret Bakanlığı, vatandaşların piyasadan toplatılan veya güvensiz olduğu tespit edilen ürünlere ilişkin güncel bilgilere Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden ulaşabileceğini hatırlattı.

Ticaret Bakanlığı tarafından işletilen sistem, yalnızca oyuncakları değil; elektrikli ev aletlerinden kozmetiğe, tekstilden yapı malzemesine kadar pek çok kategoride toplatma kararı verilen ürünleri tek bir veri tabanında bir araya getiriyor. Sistemin temel amacı, tüketicilerin satın alma kararı öncesinde ürünün güvenli olup olmadığını kontrol edebilmesini sağlamak. Sistem üzerinden ürün adı ya da marka bilgisi girilerek, bir ürünün toplatma kararı kapsamında olup olmadığı kolayca sorgulanabiliyor.

Tüketicilerin, özellikle oyuncak alışverişinde ambalaj üzerindeki güvenlik standardı bilgilerini kontrol etmesi, satın alma sonrasında bir şüphe duyulması halinde ise GÜBİS üzerinden teyit alması öneriliyor. Uzmanlar ayrıca, küçük çocuğu bulunan ailelere yaş grubuna uygun olmayan ya da CE işareti taşımayan oyuncaklardan kaçınılmasını tavsiye ediyor.