Çocuklar İçin Risk Taşıyordu: Ticaret Bakanlığı O Oyuncağı Piyasadan Topluyor
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Ticaret Bakanlığı, çocuklar için risk taşıdığı belirlenen bir oyuncakla ilgili harekete geçti. Bakanlığın denetimlerinde ürünün TS EN 71-1 güvenlik standardına uymadığı tespit edildi. Yapılan incelemelerin ardından söz konusu oyuncağın piyasadan toplatılmasına karar verildi. Karar, eylül ayının ikinci haftasında kamuoyuyla paylaşıldı. Bakanlık, güvensiz ürünlere yönelik denetimlerin aralıksız süreceğini duyurdu.
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Ticaret Bakanlığı, oyuncağın satışını yasakladı. Piyasadan toplatılacak.
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Satışı yasaklanan, risk barındıran ürünler sistemde gösteriliyor.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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