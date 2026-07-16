Ticaret Bakanlığı Çocukların Oynadığı Peluş Oyuncaklardan Biri İçin Toplatma Kararı Aldı
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Ticaret Bakanlığı, piyasada satışta bulunan bir 'peluş kaz' oyuncağı hakkında yasaklama ve toplatma kararı verdi. Bakanlık, yapılan incelemelerde ürünün gerekli güvenlik standartlarını karşılamadığını belirterek, oyuncağın küçük parçalara ayrılabilmesi nedeniyle özellikle çocuklar açısından boğulma riski taşıdığı uyarısında bulundu.
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Bakanlık risk uyarısı yaptı.
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Bakanlık açıklama yaptı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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