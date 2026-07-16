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Ticaret Bakanlığı Çocukların Oynadığı Peluş Oyuncaklardan Biri İçin Toplatma Kararı Aldı

Ticaret Bakanlığı Çocukların Oynadığı Peluş Oyuncaklardan Biri İçin Toplatma Kararı Aldı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
16.07.2026 - 19:32
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Ticaret Bakanlığı, piyasada satışta bulunan bir 'peluş kaz' oyuncağı hakkında yasaklama ve toplatma kararı verdi. Bakanlık, yapılan incelemelerde ürünün gerekli güvenlik standartlarını karşılamadığını belirterek, oyuncağın küçük parçalara ayrılabilmesi nedeniyle özellikle çocuklar açısından boğulma riski taşıdığı uyarısında bulundu.

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Bakanlık risk uyarısı yaptı.

Bakanlık risk uyarısı yaptı.

Ticaret Bakanlığı, yapılan denetimlerin ardından güvenlik şartlarını karşılamadığı tespit edilen 'peluş kaz' oyuncağı için harekete geçti. Küçük parçalara ayrılarak boğulma riski oluşturduğu belirlenen ürünün piyasaya arzı yasaklanırken, satışta bulunan ürünlerin de toplatılmasına karar verildi.

Bakanlık açıklama yaptı.

Bakanlık açıklama yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 'Piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen inceleme ve laboratuvar analizleri sonucunda, 'peluş kaz' olarak piyasaya arz edilen bir oyuncağın TS EN 71-1 standardında öngörülen mekanik güvenlik kriterlerini karşılamadığı ve küçük parçalara ayrılarak boğulma riski oluşturduğu tespit edilmiştir. Özellikle bebek ve küçük yaştaki çocuklar açısından ciddi tehlike oluşturabilecek bu uygunsuzluk nedeniyle söz konusu ürün hakkında piyasaya arzın yasaklanması ve piyasadan toplatılması kararı alınmış, ürün Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.' denildi.

Açıklamanın devamında, 'Ticaret Bakanlığı olarak çocuklarımızın sağlığını ve güvenliğini tehdit eden hiçbir ürüne müsamaha göstermiyor, vatandaşlarımızın güvenli ürünlere erişimini sağlamak amacıyla piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerimizi bilimsel analizler ve laboratuvar incelemeleri doğrultusunda kararlılıkla sürdürüyoruz.' ifadelerine yer verildi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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