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Depozito İadesi Uygulamasına Kısıtlamalar Geliyor: 1500-2000 Adet Şişe Getirenlere Karşı Önlem

Depozito İadesi Uygulamasına Kısıtlamalar Geliyor: 1500-2000 Adet Şişe Getirenlere Karşı Önlem

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
16.07.2026 - 18:19
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Türkiye genelinde 1 Temmuz 2026 tarihinde kullanıma sunulan Depozitosu Olan Ambalaj (DOA) Sistemi için yeni güvenlik tedbirleri uygulanmaya başlıyor. İade makinelerinde yaşanan suistimallerin önüne geçmek amacıyla sistemi güncelleyen Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA), yarından itibaren T.C. kimlik numarası ve cep telefonu numarası ile yapılan girişleri geçici olarak durduracak. Bundan sonra işlemler, yalnızca DOA mobil uygulaması üzerinden oluşturulan QR kod okutularak gerçekleştirilebilecek.

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Makinelerin uzun süre işgal edildiği görüntüler sosyal medyaya yansımıştı.

Makinelerin uzun süre işgal edildiği görüntüler sosyal medyaya yansımıştı.

CNBC-e'ye konuşan TÜÇA Başkanı Nurullah Öztürk, sistemde kişi başına günlük 200 ambalaj iade sınırı bulunduğunu ancak bazı kişilerin yakınlarına ait T.C. kimlik numarası ve cep telefonu bilgilerini kullanarak bu sınırı aştığını belirtti. Bazı vatandaşların 1.500 ila 2.000 adet ambalajla iade noktalarına geldiğini aktaran Öztürk, bu durumun iade makinelerinde uzun kuyruklara neden olduğunu söyledi. Öztürk, yaklaşık iki ay sürecek entegrasyon döneminde işlemlerin yalnızca DOA mobil uygulaması üzerinden oluşturulan QR kod ile gerçekleştirileceğini ifade etti.

Depozito sistemindeki yoğunluk son günlerde kamuoyunun da gündemine geldi. Geçtiğimiz günlerde Bolu'da bir zincir markette çok sayıda ambalajı iade etmek isteyen bir kişinin makineyi uzun süre kullanması nedeniyle vatandaşlar arasında tartışma yaşanmıştı. Sırada bekleyen bazı kişiler, farklı T.C. kimlik numaraları kullanılarak günlük iade kotasının aşıldığını öne sürmüştü. Yaşanan benzer olayların ardından sistemde yeni önlemlerin hayata geçirilmesi kararlaştırıldı.

Sistem giderek yaygınlaşıyor.

Sistem giderek yaygınlaşıyor.

Türkiye Çevre Ajansı'nın verilerine göre bugün itibarıyla sisteme 482 yetkilendirilmiş içecek üreticisi dahil oldu. DOA Sistemi kapsamında kayıtlı ambalajlı içecek sayısı 3 bin 673'e ulaşırken, mobil uygulamayı kullananların sayısı da 2 milyonu aştı.

Türkiye'de her yıl yaklaşık 25 milyar içecek ambalajının atık haline geldiğini belirten TÜÇA Başkanı Nurullah Öztürk, DOA Sistemi sayesinde üretimden tüketime, iade noktalarından geri dönüşüm tesislerine kadar tüm sürecin dijital olarak izlenebildiğini söyledi. Öztürk, sistemle elde edilen yüksek kaliteli geri dönüştürülmüş ham maddelerin yeniden üretime kazandırıldığını ifade etti.

Vatandaşlar, DOA logosu taşıyan plastik, cam ve alüminyum içecek ambalajlarını depozito iade makinelerine ya da manuel iade noktalarına teslim ederek, her bir ambalaj için 1 lira teşvik ödemesi alabiliyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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