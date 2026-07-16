Depozito İadesi Uygulamasına Kısıtlamalar Geliyor: 1500-2000 Adet Şişe Getirenlere Karşı Önlem
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Türkiye genelinde 1 Temmuz 2026 tarihinde kullanıma sunulan Depozitosu Olan Ambalaj (DOA) Sistemi için yeni güvenlik tedbirleri uygulanmaya başlıyor. İade makinelerinde yaşanan suistimallerin önüne geçmek amacıyla sistemi güncelleyen Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA), yarından itibaren T.C. kimlik numarası ve cep telefonu numarası ile yapılan girişleri geçici olarak durduracak. Bundan sonra işlemler, yalnızca DOA mobil uygulaması üzerinden oluşturulan QR kod okutularak gerçekleştirilebilecek.
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Makinelerin uzun süre işgal edildiği görüntüler sosyal medyaya yansımıştı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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