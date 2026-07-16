Depozito İadesi Uygulamasına Kısıtlamalar Geliyor: 1500-2000 Adet Şişe Getirenlere Karşı Önlem

CNBC-e'ye konuşan TÜÇA Başkanı Nurullah Öztürk, sistemde kişi başına günlük 200 ambalaj iade sınırı bulunduğunu ancak bazı kişilerin yakınlarına ait T.C. kimlik numarası ve cep telefonu bilgilerini kullanarak bu sınırı aştığını belirtti. Bazı vatandaşların 1.500 ila 2.000 adet ambalajla iade noktalarına geldiğini aktaran Öztürk, bu durumun iade makinelerinde uzun kuyruklara neden olduğunu söyledi. Öztürk, yaklaşık iki ay sürecek entegrasyon döneminde işlemlerin yalnızca DOA mobil uygulaması üzerinden oluşturulan QR kod ile gerçekleştirileceğini ifade etti.

Depozito sistemindeki yoğunluk son günlerde kamuoyunun da gündemine geldi. Geçtiğimiz günlerde Bolu'da bir zincir markette çok sayıda ambalajı iade etmek isteyen bir kişinin makineyi uzun süre kullanması nedeniyle vatandaşlar arasında tartışma yaşanmıştı. Sırada bekleyen bazı kişiler, farklı T.C. kimlik numaraları kullanılarak günlük iade kotasının aşıldığını öne sürmüştü. Yaşanan benzer olayların ardından sistemde yeni önlemlerin hayata geçirilmesi kararlaştırıldı.