Yabancı Plakalı Araçlar İçin Yeni Düzenlemeyi Bakan Çiftçi Duyurdu

Ticaret ve İçişleri bakanlıklarının ortak çalışmasıyla hazırlanan yeni düzenleme kapsamında, gurbetçilerin adına kayıtlı yabancı plakalı araçların kullanım alanı genişletildi. Buna göre, araç sahibinin Türkiye'de bulunması şartıyla, araçta yer almasa bile yurt dışında ikamet eden eşi, anne ve babası, büyükanne ve büyükbabası ile çocukları ve torunları aracı kullanabilecek.

Düzenlemeyle birlikte, araç sahibinin taşıtta bulunması halinde yabancı plakalı araçların yurt dışında ikamet eden diğer kişiler tarafından da kullanılmasının önü açıldı. Ayrıca acil durumlarda, araç sahibinin araçta bulunması koşuluyla Türkiye'de ikamet eden kişiler de direksiyon başına geçebilecek.

Yetkililer, yapılan değişiklikle özellikle gurbetçilerin uzun yolculuklarda sürücü değişikliği yapabilmesinin kolaylaşacağını, böylece sürücü yorgunluğunun azaltılması ve trafik güvenliğinin artırılmasının amaçlandığını belirtti.