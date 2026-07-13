Yabancı Plakalı Araçlar İçin Yeni Düzenlemeyi Bakan Çiftçi Duyurdu
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Türkiye'de yabancı plakalı araçların kullanımına ilişkin uygulamada yeni bir düzenlemeye gidildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, gurbetçi vatandaşlara yönelik önemli bir kolaylığın hayata geçirildiğini duyurarak yabancı plakalı araç kullanımına ilişkin kurallarda değişiklik yapıldığını bildirdi.
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Yabancı plaka sahibi olanlar için kolaylık geliyor.
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Kullanım imkanı genişletildi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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