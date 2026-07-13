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Yabancı Plakalı Araçlar İçin Yeni Düzenlemeyi Bakan Çiftçi Duyurdu

Yabancı Plakalı Araçlar İçin Yeni Düzenlemeyi Bakan Çiftçi Duyurdu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
13.07.2026 - 22:40
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Türkiye'de yabancı plakalı araçların kullanımına ilişkin uygulamada yeni bir düzenlemeye gidildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, gurbetçi vatandaşlara yönelik önemli bir kolaylığın hayata geçirildiğini duyurarak yabancı plakalı araç kullanımına ilişkin kurallarda değişiklik yapıldığını bildirdi.

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Yabancı plaka sahibi olanlar için kolaylık geliyor.

Yabancı plaka sahibi olanlar için kolaylık geliyor.

Yabancı plakalı araçların Türkiye'deki kullanımına ilişkin kurallar değişti. Düzenlemeyi, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla kamuoyuna duyurdu.

Bakan Çiftçi'nin paylaştığı bilgilere göre, daha önce yalnızca aracın tescil sahibinin kullanabildiği yabancı plakalı araçlar, belirli şartların yerine getirilmesi halinde artık araç sahibi dışındaki kişiler tarafından da kullanılabilecek.

Yeni uygulamayla birlikte, özellikle gurbetçilerin Türkiye'de bulundukları süre boyunca yabancı plakalı araçların kullanımından kaynaklanan idari para cezaları ve araçların bağlanması gibi sorunların önemli ölçüde azaltılması hedefleniyor.

Kullanım imkanı genişletildi.

Kullanım imkanı genişletildi.

Ticaret ve İçişleri bakanlıklarının ortak çalışmasıyla hazırlanan yeni düzenleme kapsamında, gurbetçilerin adına kayıtlı yabancı plakalı araçların kullanım alanı genişletildi. Buna göre, araç sahibinin Türkiye'de bulunması şartıyla, araçta yer almasa bile yurt dışında ikamet eden eşi, anne ve babası, büyükanne ve büyükbabası ile çocukları ve torunları aracı kullanabilecek.

Düzenlemeyle birlikte, araç sahibinin taşıtta bulunması halinde yabancı plakalı araçların yurt dışında ikamet eden diğer kişiler tarafından da kullanılmasının önü açıldı. Ayrıca acil durumlarda, araç sahibinin araçta bulunması koşuluyla Türkiye'de ikamet eden kişiler de direksiyon başına geçebilecek.

Yetkililer, yapılan değişiklikle özellikle gurbetçilerin uzun yolculuklarda sürücü değişikliği yapabilmesinin kolaylaşacağını, böylece sürücü yorgunluğunun azaltılması ve trafik güvenliğinin artırılmasının amaçlandığını belirtti.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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