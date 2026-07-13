Fransa Milli Takımı Irkçı Saldırılara Maruz Kalmaya Devam Ediyor: Eski İspanya Başbakanı'ndan Irkçı Sözler
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Dünya Kupası yarı finalinde salı günü karşı karşıya gelecek İspanya ile Fransa'nın mücadelesi öncesinde, eski İspanya Başbakanı Mariano Rajoy'un Fransa Milli Takımı hakkında kullandığı ırkçı ifadeler tartışma yarattı.
Rajoy'un açıklamaları hem İspanya'da hem de Fransa'daki sol siyasi partilerin sert tepkisini çekerken, karşılaşma öncesi yaşanan polemik iki ülkenin kamuoyunda da geniş yankı uyandırdı.
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Fransa Milli Takımına yönelik ırkçı saldırılar sürüyor.
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Sol partilerden tepkiler geldi.
Arjantin ve Paraguay'dan da benzer saldırılar gelmişti.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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