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Fransa Milli Takımı Irkçı Saldırılara Maruz Kalmaya Devam Ediyor: Eski İspanya Başbakanı'ndan Irkçı Sözler

Fransa Milli Takımı Irkçı Saldırılara Maruz Kalmaya Devam Ediyor: Eski İspanya Başbakanı'ndan Irkçı Sözler

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
13.07.2026 - 20:57
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Dünya Kupası yarı finalinde salı günü karşı karşıya gelecek İspanya ile Fransa'nın mücadelesi öncesinde, eski İspanya Başbakanı Mariano Rajoy'un Fransa Milli Takımı hakkında kullandığı ırkçı ifadeler tartışma yarattı.

Rajoy'un açıklamaları hem İspanya'da hem de Fransa'daki sol siyasi partilerin sert tepkisini çekerken, karşılaşma öncesi yaşanan polemik iki ülkenin kamuoyunda da geniş yankı uyandırdı.

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Fransa Milli Takımına yönelik ırkçı saldırılar sürüyor.

Fransa Milli Takımına yönelik ırkçı saldırılar sürüyor.

Eski İspanya Başbakanı Mariano Rajoy, El Debate'de yayımlanan yazısında Fransa Milli Takımı'nı değerlendirirken, 'Çok üst düzey bir kadro. Tabii ki Fransız oyuncular olmadan.' ifadelerini kullandı. Rajoy'un bu sözleri, kadrodaki Afrika kökenli futbolculara gönderme yaptığı gerekçesiyle tartışma yarattı.

Söz konusu ifadeler hem Fransa'da hem de İspanya'da sert eleştirilerle karşılandı. Fransa Komünist Partisi Genel Sekreteri Fabien Roussel, X hesabından yaptığı paylaşımda Rajoy'u hedef alarak, 'Muhteşem Fransız takımımızı kızdırmak için açıkça ırkçılık yapmaktan kendilerini alamıyorlar.' ifadelerini kullandı.

Sol partilerden tepkiler geldi.

Sol partilerden tepkiler geldi.

Fransa Ulusal Meclisi Avrupa İşleri Komitesi Başkanı ve merkezci milletvekili Pierre-Alexandre Anglade, Mariano Rajoy'un sözlerini 'Fransa'ya ve milli takımımıza yönelik ağır bir hakaret' olarak değerlendirdi.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in partisi olan İspanya Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) de Rajoy'un ifadelerine tepki göstererek, 'Mariano Rajoy'un bu tür açıklamalar yapması utanç vericidir.' açıklamasında bulundu.

Rajoy, yazısında ayrıca İspanya'nın çeyrek finalde mağlup ettiği Belçika Milli Takımı'nın 'Kırmızı Şeytanlar' lakabına da değinerek, 'Ne Şeytanları ne de Kırmızıları seviyorum.' ifadelerini kullandı. Bu sözler, Belçika'ya gönderme yapmasının yanı sıra İspanyol sol siyasetine yönelik bir mesaj olarak da yorumlandı.

Arjantin ve Paraguay'dan da benzer saldırılar gelmişti.

Arjantin ve Paraguay'dan da benzer saldırılar gelmişti.

Mariano Rajoy'un açıklamaları, Arjantin'de yaşanan benzer bir tartışmanın hemen ardından geldi. Geçen hafta Fransa'nın Paraguay'ı 1-0 mağlup ettiği maçın ardından Mendoza Eyaleti Vali Yardımcısı Hebe Casado, X hesabından Fransız Milli Takımı'nı 'hiçbir görgü kuralı olmayan bir Afrika takımı' sözleriyle hedef almıştı. Bu paylaşımın ardından Arjantin'deki Fransa Büyükelçiliği, Casado'nun büyükelçilik binasına girişini yasaklamıştı.

Öte yandan Paraguaylı Senatör Celeste Amarilla da Fransa'nın yıldız futbolcusu Kylian Mbappé'ye yönelik sosyal medya paylaşımlarıyla tepki çekti. Merkezci Otantik Radikal Liberal Parti (PLRA) üyesi Amarilla, Mbappé'yi 'kaba' olarak nitelendirirken zekâsını küçümseyen ifadeler kullandı ve Fransız kimliğini hedef alarak onu 'Fransız gibi davranan sömürgeleştirilmiş bir Kamerunlu' şeklinde tanımladı.

Amarilla'nın açıklamaları Fransa'da geniş çapta tepki toplarken, Mbappé de X hesabından yaptığı paylaşımda senatöre sert sözlerle yanıt verdi. Fransız yıldız, 'Sen iğrenç bir kadınsın ve bulunduğun konuma layık değilsin.' ifadelerini kullandı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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