Fransa Milli Takımı Irkçı Saldırılara Maruz Kalmaya Devam Ediyor: Eski İspanya Başbakanı'ndan Irkçı Sözler

Mariano Rajoy'un açıklamaları, Arjantin'de yaşanan benzer bir tartışmanın hemen ardından geldi. Geçen hafta Fransa'nın Paraguay'ı 1-0 mağlup ettiği maçın ardından Mendoza Eyaleti Vali Yardımcısı Hebe Casado, X hesabından Fransız Milli Takımı'nı 'hiçbir görgü kuralı olmayan bir Afrika takımı' sözleriyle hedef almıştı. Bu paylaşımın ardından Arjantin'deki Fransa Büyükelçiliği, Casado'nun büyükelçilik binasına girişini yasaklamıştı.

Öte yandan Paraguaylı Senatör Celeste Amarilla da Fransa'nın yıldız futbolcusu Kylian Mbappé'ye yönelik sosyal medya paylaşımlarıyla tepki çekti. Merkezci Otantik Radikal Liberal Parti (PLRA) üyesi Amarilla, Mbappé'yi 'kaba' olarak nitelendirirken zekâsını küçümseyen ifadeler kullandı ve Fransız kimliğini hedef alarak onu 'Fransız gibi davranan sömürgeleştirilmiş bir Kamerunlu' şeklinde tanımladı.

Amarilla'nın açıklamaları Fransa'da geniş çapta tepki toplarken, Mbappé de X hesabından yaptığı paylaşımda senatöre sert sözlerle yanıt verdi. Fransız yıldız, 'Sen iğrenç bir kadınsın ve bulunduğun konuma layık değilsin.' ifadelerini kullandı.