Brezilya Serie C Ekiplerinden Amazonas, Futbolcusu Leo Coelho'ya Hatalarının Yer Aldığı Videoyla Veda Etti

Brezilya Serie C ekibi Amazonas FC, kulübü mahkemeye veren stoper Léo Coelho'nun sözleşmesini feshettiğini duyurdu. Kulüp, açıklamayla birlikte 33 yaşındaki futbolcunun yaptığı hatalardan oluşan 'en kötü anlar' videosunu da resmi hesabından paylaşarak gündem oldu.

Videonun arka planında ise iki tarafın maddi konularda anlaşamaması üzerine verilen bir hukuk mücadelesi var.