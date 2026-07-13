Brezilya Serie C Ekiplerinden Amazonas, Futbolcusu Leo Coelho'ya Hatalarının Yer Aldığı Videoyla Veda Etti

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Brezilya Serie C ekibi Amazonas FC, kulübü mahkemeye veren stoper Léo Coelho'nun sözleşmesini feshettiğini duyurdu. Kulüp, açıklamayla birlikte 33 yaşındaki futbolcunun yaptığı hatalardan oluşan 'en kötü anlar' videosunu da resmi hesabından paylaşarak gündem oldu.
Videonun arka planında ise iki tarafın maddi konularda anlaşamaması üzerine verilen bir hukuk mücadelesi var.
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Bu videonun ardında ise farklı bir ekonomik çekişme var.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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