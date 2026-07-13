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Brezilya Serie C Ekiplerinden Amazonas, Futbolcusu Leo Coelho'ya Hatalarının Yer Aldığı Videoyla Veda Etti

Brezilya Serie C Ekiplerinden Amazonas, Futbolcusu Leo Coelho'ya Hatalarının Yer Aldığı Videoyla Veda Etti

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
13.07.2026 - 19:59

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Brezilya Serie C ekibi Amazonas FC, kulübü mahkemeye veren stoper Léo Coelho'nun sözleşmesini feshettiğini duyurdu. Kulüp, açıklamayla birlikte 33 yaşındaki futbolcunun yaptığı hatalardan oluşan 'en kötü anlar' videosunu da resmi hesabından paylaşarak gündem oldu.

Videonun arka planında ise iki tarafın maddi konularda anlaşamaması üzerine verilen bir hukuk mücadelesi var.

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Bu videonun ardında ise farklı bir ekonomik çekişme var.

Bu videonun ardında ise farklı bir ekonomik çekişme var.

Uruguay'ın köklü kulüpleri Nacional ve Peñarol'da da forma giyen Coelho, geçen yıl ağustos ayında Amazonas'a transfer olmuştu.

33 yaşındaki stoper, bu süreçte Amazonas formasıyla 39 maça çıktı, 2 gol atıp 1 asist yaptı.

Sözleşmenin feshedildiğine ilişkin açıklama ve oyuncunun hatalarını içeren video, kulübün resmi Instagram hesabından paylaşıldı. Futbolcunun, ödenmeyen maaşları nedeniyle Manaus ekibinden yaklaşık 8 milyon Brezilya reali (R$ 8 milyon) talep ettiği belirtildi.

Bu anlaşmazlık sebebiyle kulüp de bu tarz bir paylaşıma imza attı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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