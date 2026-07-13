Haluk Levent'in "15 Gündür Mesaj Atıyorum" Dediği Bülent Turan'dan Yanıt Geldi
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Gözaltına alınan AHBAP Derneği Başkanı Haluk Levent'in daha önce '15 gündür mesaj atıyorum' sözleriyle seslendiği İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, yaşanan gelişmelerin ardından açıklamada bulundu.
Turan, paylaşımında sivil toplum kuruluşlarının önemine dikkat çekerek, 'Sivil toplum, hepimize ait olan, demokrasinin birinci derece sit alanıdır. Bırakalım kararı sosyal medya değil, yargı versin.' ifadelerini kullandı.
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Bülent Turan, denetimlerin usulüne yönelik hatırlatma yaptı.
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Bülent Turan'ın açıklamasının tamamı şu şekilde:
Haluk Levent ne demişti?
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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