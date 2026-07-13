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Haluk Levent'in "15 Gündür Mesaj Atıyorum" Dediği Bülent Turan'dan Yanıt Geldi

Haluk Levent'in "15 Gündür Mesaj Atıyorum" Dediği Bülent Turan'dan Yanıt Geldi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
13.07.2026 - 18:20
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Gözaltına alınan AHBAP Derneği Başkanı Haluk Levent'in daha önce '15 gündür mesaj atıyorum' sözleriyle seslendiği İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, yaşanan gelişmelerin ardından açıklamada bulundu.

Turan, paylaşımında sivil toplum kuruluşlarının önemine dikkat çekerek, 'Sivil toplum, hepimize ait olan, demokrasinin birinci derece sit alanıdır. Bırakalım kararı sosyal medya değil, yargı versin.' ifadelerini kullandı.

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Bülent Turan, denetimlerin usulüne yönelik hatırlatma yaptı.

Bülent Turan, denetimlerin usulüne yönelik hatırlatma yaptı.

Gözaltına alınan AHBAP Derneği Başkanı ve müzisyen Haluk Levent'in, '15 gündür mesaj atıyorum' diyerek seslendiği İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan'dan yanıt geldi.

Türkiye'de faaliyet gösteren 103 bin dernek bulunduğunu hatırlatan Turan, bu kuruluşlara yönelik denetimlerin belirli usuller çerçevesinde gerçekleştirildiğini belirtti.

Sürece ilişkin değerlendirmesinde yargı sürecine işaret eden Turan, 'Sivil toplum, hepimize ait olan, demokrasinin birinci derece sit alanıdır. Bırakalım kararı sosyal medya değil, yargı versin.' ifadelerini kullandı.

Bülent Turan'ın açıklamasının tamamı şu şekilde:

Bülent Turan'ın açıklamasının tamamı şu şekilde:

'Ülkemizdeki yaklaşık 103 bin dernek, Bakanlığımız bünyesindeki Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğümüz tarafından 5253 sayılı Dernekler Kanunu’na göre hem Mülkiye Müfettişleri hem de Dernekler Denetçileri tarafından denetlenmektedir. Bu denetimler, gelişigüzel mesaj veya taleplere göre değil, idarenin risk değerlendirmesi, adli / idari mercilerden gelen talepler veya şikâyetler doğrultusunda yapılmakta ve bulgular, Cumhuriyet Başsavcılıkları başta olmak üzere ilgili kurumlarla paylaşılmaktadır. Sivil toplum, hepimize ait olan, demokrasinin birinci derece sit alanıdır. Bırakalım, kararı, sosyal medya değil, yargı versin.'

Haluk Levent ne demişti?

Haluk Levent ne demişti?

Haluk Levent, gözaltına alınmasının ardından açıklama yapmıştı. Levent, şu ifadeleri kullanmıştı:

'Sevgili dostlarım, Gözaltına alınmadan önceki akşam İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan'a mesaj attım. 15 gündür de her gün mesaj atmaya devam ediyorum. Dedim ki: 'Sayın Bakanım, benim özel hayatımı Ahbap ile ilişkilendirmeye çalışıyorlar. Gelin, çok acil gelin; deprem sürecinden bugüne kadar olan her şeyi denetleyin ve kamuoyuyla paylaşın. Kişisel borç-alacak ilişkilerimi Ahbap ile ilişkilendirmeyin.'

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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