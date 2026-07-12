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Oğuzhan Uğur, Haluk Levent ve AHBAP'la İlgili Gelen Soruları "Süreci Takip Ediyoruz" Diye Yanıtladı

Oğuzhan Uğur, Haluk Levent ve AHBAP'la İlgili Gelen Soruları "Süreci Takip Ediyoruz" Diye Yanıtladı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
12.07.2026 - 22:48
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Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Ahbap Derneği adına bazı şüphelilerin hesaplarına yüksek tutarlı para transferleri yapıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmayı genişlettiği bildirildi. Açıklamada, deprem bağışlarının yurt dışına aktarıldığı ve amacı dışında kullanıldığı yönündeki iddiaların artması üzerine incelemelerin derinleştirildiği ifade edildi.

Haluk Levent'in gözaltına alınmasının ardından birçok kişi yaşananlara dair Oğuzhan Uğur'a da sorular sordu. Uğur ile Haluk Levent özellikle Hatay depreminde yan yaan görünmüşler ve zorlu şartlarda süreci koordine etmişlerdi. 

Oğuzhan Uğur sessizliğini bozdu ve yaşananlara yanıt verdi.

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"Süreci anbean takip edeceğiz."

"Süreci anbean takip edeceğiz."

Sosyal medya fenomeni ve BabalaTV kurucusu Oğuzhan Uğur, Haluk Levent hakkında ortaya atılan iddiaların ardından dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Sürecin şeffaf bir şekilde yürütülmesi gerektiğini belirten Uğur, kamuoyunda oluşan tartışmaları yakından takip ettiklerini söyledi.

Uğur, Haluk Levent'e yönelik iddialara ilişkin, “Haluk Levent hakkında kamuoyuna yansıyan ciddi iddialar var. Süreci anbean takip edeceğiz elbette. Zira o dönemde her birimizin emeği, çabası ve mücadelesi vardı” ifadelerini kullandı.

Oğuzhan Uğur'un açıklamalarının tamamı şu şekilde:

Oğuzhan Uğur'un açıklamalarının tamamı şu şekilde:

'Haluk Levent hakkında kamuoyuna yansıyan ciddi iddialar var. Süreci an be an takip edeceğiz elbette. Zira o dönemde her birimizin emeği, çabası ve mücadelesi vardı. Gerçek neyse ortaya çıkmalı, kuruş kuruş hesabı verilmelidir. Biz de herkes gibi izliyoruz şimdilik. Gelişmeler oldukça net yorumumuz da olacaktır muhakkak. Ancak Haluk Levent haberlerinden sekip bana ve BabalaTV’ye salça olmaya çalışanları da görüyorum. Onlara kısa bir bilgi verebilirim. Ben bir dernek ya da vakıf değilim. Dolayısıyla para toplayamam, bağış kabul edemem. Yaptığım tüm yardımları da bugüne kadar kendi cebimden yaptım. Bunu yazmak zorunda kalmak bile ruhumu eziyor. Ama yazmayınca da farklı yerlere çekiliyor. Normal…

Bu millet yıllardır hayal kırıklıklarından kule yaptı. “Güven” dediğimiz şey artık neredeyse nostaljik bir kavram. Umarım bu haberler o kulenin tepesine yeni bir parça daha eklemez, bizi güven duygusundan bir adım daha uzaklaştırmaz. Takipteyiz.'

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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