Oğuzhan Uğur, Haluk Levent ve AHBAP'la İlgili Gelen Soruları "Süreci Takip Ediyoruz" Diye Yanıtladı
Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Ahbap Derneği adına bazı şüphelilerin hesaplarına yüksek tutarlı para transferleri yapıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmayı genişlettiği bildirildi. Açıklamada, deprem bağışlarının yurt dışına aktarıldığı ve amacı dışında kullanıldığı yönündeki iddiaların artması üzerine incelemelerin derinleştirildiği ifade edildi.
Haluk Levent'in gözaltına alınmasının ardından birçok kişi yaşananlara dair Oğuzhan Uğur'a da sorular sordu. Uğur ile Haluk Levent özellikle Hatay depreminde yan yaan görünmüşler ve zorlu şartlarda süreci koordine etmişlerdi.
Oğuzhan Uğur sessizliğini bozdu ve yaşananlara yanıt verdi.
"Süreci anbean takip edeceğiz."
Oğuzhan Uğur'un açıklamalarının tamamı şu şekilde:
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