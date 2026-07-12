İlber Ortaylı'nın Kızı Babasının Eşyalarını WhatsApp'tan Satışa Çıkardı
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Oray Eğin'in kaleme aldığı yazıya göre, İlber Ortaylı'nın 13 Mart'ta hayatını kaybetmesinin ardından geride kalan gündelik eşyaları, sıradan bir WhatsApp grubunda alıcı bekliyor. Kızı Tuna Ortaylı'nın elden çıkarmaya çalıştığı tabaklar, kupalar, vazolar 100-800 TL arasında fiyatlandırılmış durumda. Kazanç babası adına bir hayır kurumuna bağışlanacak olsa da, Türkiye'nin en tanınan aydınlarından birinin mirası bugün bir alışveriş grubunda sıradan ikinci el eşya muamelesi görüyor. Oray Eğin de buna dikkat çekerek yazısında bazı sorular soruyor.
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Eşyaları satışa çıkarıldı, geliri hayır kurumuna bağışlanacak.
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Satılanlar arasında neler var?
Eğin yazısında bakanlığın devreye girebileceğini söylüyor.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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