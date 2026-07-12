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İlber Ortaylı'nın Kızı Babasının Eşyalarını WhatsApp'tan Satışa Çıkardı

İlber Ortaylı'nın Kızı Babasının Eşyalarını WhatsApp'tan Satışa Çıkardı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
12.07.2026 - 22:10
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Oray Eğin'in kaleme aldığı yazıya göre, İlber Ortaylı'nın 13 Mart'ta hayatını kaybetmesinin ardından geride kalan gündelik eşyaları, sıradan bir WhatsApp grubunda alıcı bekliyor. Kızı Tuna Ortaylı'nın elden çıkarmaya çalıştığı tabaklar, kupalar, vazolar 100-800 TL arasında fiyatlandırılmış durumda. Kazanç babası adına bir hayır kurumuna bağışlanacak olsa da, Türkiye'nin en tanınan aydınlarından birinin mirası bugün bir alışveriş grubunda sıradan ikinci el eşya muamelesi görüyor. Oray Eğin de buna dikkat çekerek yazısında bazı sorular soruyor. 

Kaynak - Oray Eğin / Habertürk

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Eşyaları satışa çıkarıldı, geliri hayır kurumuna bağışlanacak.

Eşyaları satışa çıkarıldı, geliri hayır kurumuna bağışlanacak.

Oray Eğin'in köşe yazısında yer verdiği bilgiye göre, 13 Mart'ta kaybettiğimiz tarihçi İlber Ortaylı'nın gündelik eşyaları, kızı Tuna Ortaylı tarafından bir WhatsApp grubu üzerinden satışa çıkarıldı. Tabaklardan vazolara, kupalardan çerçevelere kadar pek çok eşya 100 ile 800 TL arasında fiyatlandırıldı.

Grup üzerinden yürütülen satışta istenen fiyatların hiçbiri yüksek meblağlar değil. Elde edilecek gelirin tamamının Ortaylı adına bir hayır kurumuna aktarılacağı belirtiliyor.

Satılanlar arasında neler var?

Satılanlar arasında neler var?

Listede Hollanda'dan getirilmiş kulpsuz bir kupa, Selamlique marka ikili kahve fincanı seti, Rusya'dan zil olarak kullanılabilecek porselen bir obje, yeşil cam vazo, Paşabahçe sosluk, bir çerçeve ve Erdal Tosun imzalı çini pano yer alıyor.

Bu eşyaların kimden hediye geldiği, Ortaylı'nın hangisine daha çok değer verdiği ya da hiç kullanıp kullanmadığı gibi detaylar bilinmiyor. Eğin, grup üzerinden alışveriş yapanların bir kısmının bu eşyaları kendi koleksiyonlarına kattığını, ileride 'İlber Ortaylı'nın eşyalarından' diyerek anlatacakları bir hikayeye de sahip olduklarını aktarıyor.

Eğin yazısında bakanlığın devreye girebileceğini söylüyor.

Eğin yazısında bakanlığın devreye girebileceğini söylüyor.

Ortaylı'nın devlete uzun yıllar hizmet etmiş, kamuoyunda tanınan bir aydın olması, eşyalarının bir müzede ya da kalıcı bir koleksiyonda yer alabileceği tartışmalarını da beraberinde getiriyor. Eğin, Kültür Bakanlığı ya da ilgili kurumların devreye girmesiyle bu eşyaların Türk kültür hayatına kazandırılabileceğini öneriyor.

Eğin'in önerisi şu şekilde:

'İlber Ortaylı’nın bu gündelik eşyalarından bir Masumiyet Müzesi yapılamaz mı? Kızının tek başına altından kalkabileceği bir iş elbette değil, ama Ortaylı yıllarca devlete de hizmet veren bir aydın, üstelik de popüler bir figür olduğu için, Kültür Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı devreye girebilir aslında. Belki yaşadığı ev, bu eşyalar Türk kültür hayatının daimi koleksiyonuna katılabilir. İyi bir kürasyonla hikayeleriyle birlikte sergilenebilir.

Çok da ilgi çekeceğine eminim. İki-üç kuruşa oraya buraya dağılacağına en azından devletin bir, hiç değilse bir, aydınına sahip çıkması açısından simgesel olacaktır.'

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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