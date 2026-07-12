İlber Ortaylı'nın Kızı Babasının Eşyalarını WhatsApp'tan Satışa Çıkardı

Ortaylı'nın devlete uzun yıllar hizmet etmiş, kamuoyunda tanınan bir aydın olması, eşyalarının bir müzede ya da kalıcı bir koleksiyonda yer alabileceği tartışmalarını da beraberinde getiriyor. Eğin, Kültür Bakanlığı ya da ilgili kurumların devreye girmesiyle bu eşyaların Türk kültür hayatına kazandırılabileceğini öneriyor.

Eğin'in önerisi şu şekilde:

'İlber Ortaylı’nın bu gündelik eşyalarından bir Masumiyet Müzesi yapılamaz mı? Kızının tek başına altından kalkabileceği bir iş elbette değil, ama Ortaylı yıllarca devlete de hizmet veren bir aydın, üstelik de popüler bir figür olduğu için, Kültür Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı devreye girebilir aslında. Belki yaşadığı ev, bu eşyalar Türk kültür hayatının daimi koleksiyonuna katılabilir. İyi bir kürasyonla hikayeleriyle birlikte sergilenebilir.

Çok da ilgi çekeceğine eminim. İki-üç kuruşa oraya buraya dağılacağına en azından devletin bir, hiç değilse bir, aydınına sahip çıkması açısından simgesel olacaktır.'