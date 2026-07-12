Türk Futbolu Eleştirileriyle Dikkat Çeken Kaya Çilingiroğlu'ndan İbrahim Hacıosmanoğlu'na Türkçe Eleştirisi

Kaya Çilingiroğlu, Türkiye'nin elenmesiyle başlayan süreçle ilgili yaptığı açıklamalarla dikkat çekmişti. Çilingiroğlu yaşananların bir sonuç olduğunu ve Türk futbolunun 'göz göre göre' bu duruma geldiğini anlatmış ve kamuoyunda büyük beğeni kazanmıştı.

Çilingiroğlu bu kez geçmişten bir kıyas yaparak Hacıosmanoğlu'na dil eleştirisi getirdi.

1976 yılında Türkiye'yi babası ve Ali Şen'in temsil ettiğini söyleyen Çilingiroğlu, 'Ali Şen dediğin adam 7 lisan konuşuyordu, şimdiki Türkçe açıklama yapamıyor' dedi.