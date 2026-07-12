article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Türk Futbolu Eleştirileriyle Dikkat Çeken Kaya Çilingiroğlu'ndan İbrahim Hacıosmanoğlu'na Türkçe Eleştirisi

Türk Futbolu Eleştirileriyle Dikkat Çeken Kaya Çilingiroğlu'ndan İbrahim Hacıosmanoğlu'na Türkçe Eleştirisi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
12.07.2026 - 19:37
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Kaya Çilingiroğlu, Türkiye'nin elenmesiyle başlayan süreçle ilgili yaptığı açıklamalarla dikkat çekmişti. Çilingiroğlu yaşananların bir sonuç olduğunu ve Türk futbolunun 'göz göre göre' bu duruma geldiğini anlatmış ve kamuoyunda büyük beğeni kazanmıştı.

Çilingiroğlu bu kez geçmişten bir kıyas yaparak Hacıosmanoğlu'na dil eleştirisi getirdi.  

1976 yılında Türkiye'yi babası ve Ali Şen'in temsil ettiğini söyleyen Çilingiroğlu, 'Ali Şen dediğin adam 7 lisan konuşuyordu, şimdiki Türkçe açıklama yapamıyor' dedi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kaya Çilingiroğlu'nun açıklamaları sosyal medyada da gündem oldu.

Geçmişteki açıklamaları da ses getirmişti.

Geçmişteki açıklamaları da ses getirmişti.

Kaya Çilingiroğlu, Türk futbolunda bugün yaşanan sorunların yıllardır biriken yanlışların sonucu olduğunu savundu. 2002 Dünya Kupası'ndaki prim tartışmalarının kamuoyunda yeterince konuşulmadığını öne süren Çilingiroğlu, futbol sisteminin geçmişten bugüne hatalarla yönetildiğini belirterek, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın eleştirilmesini doğru bulmadığını söyledi. Çilingiroğlu, 'Hata aranacak son kişi Montella' ifadelerini kullandı.

Milli takımdaki eski krizleri ve futbol yönetimindeki yapıyı da eleştiren Çilingiroğlu, prim uygulamalarının yalnızca futbola odaklanmaması gerektiğini belirterek olimpik branşlardaki başarılı sporcuların da aynı değeri görmesi gerektiğini dile getirdi. Disiplin ve tahkim kurullarına ilişkin dikkat çeken iddialarda bulunan Çilingiroğlu, Türk futbolunun mevcut durumunun geçmişte yaşanan ve üzeri örtülen sorunların bir sonucu olduğunu savundu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın