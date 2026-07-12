Türk Futbolu Eleştirileriyle Dikkat Çeken Kaya Çilingiroğlu'ndan İbrahim Hacıosmanoğlu'na Türkçe Eleştirisi
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Kaya Çilingiroğlu, Türkiye'nin elenmesiyle başlayan süreçle ilgili yaptığı açıklamalarla dikkat çekmişti. Çilingiroğlu yaşananların bir sonuç olduğunu ve Türk futbolunun 'göz göre göre' bu duruma geldiğini anlatmış ve kamuoyunda büyük beğeni kazanmıştı.
Çilingiroğlu bu kez geçmişten bir kıyas yaparak Hacıosmanoğlu'na dil eleştirisi getirdi.
1976 yılında Türkiye'yi babası ve Ali Şen'in temsil ettiğini söyleyen Çilingiroğlu, 'Ali Şen dediğin adam 7 lisan konuşuyordu, şimdiki Türkçe açıklama yapamıyor' dedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kaya Çilingiroğlu'nun açıklamaları sosyal medyada da gündem oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Geçmişteki açıklamaları da ses getirmişti.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın