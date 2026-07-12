Mete Gazoz'dan Yeni Bir Altın Madalya Daha Geldi: Madrid'de Büyük Gurur Yaşadık
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Mete Gazoz'dan okçuluk tarihimize bir büyük başarı daha eklendi.
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Mete Gazoz'ın altın madalyası sonrası İstiklal Marşı'mız okundu
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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