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Mete Gazoz'dan Yeni Bir Altın Madalya Daha Geldi: Madrid'de Büyük Gurur Yaşadık

Mete Gazoz'dan Yeni Bir Altın Madalya Daha Geldi: Madrid'de Büyük Gurur Yaşadık

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
12.07.2026 - 18:10
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Milli okçu Mete Gazoz, Hyundai Okçuluk Dünya Kupası klasik yay erkekler finalinde İtalyan rakibi Mauro Nespoli'yi yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

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Mete Gazoz'dan okçuluk tarihimize bir büyük başarı daha eklendi.

Mete Gazoz'dan okçuluk tarihimize bir büyük başarı daha eklendi.

Milli okçu Mete Gazoz, Hyundai Okçuluk Dünya Kupası klasik yay erkekler finalinde İtalyan sporcu Mauro Nespoli'yi mağlup ederek şampiyon oldu. Başarılı milli sporcu, organizasyonu altın madalyayla tamamladı.

Madalya töreninde İstiklal Marşı okunurken Türk bayrağı göndere çekildi. Mete Gazoz'un elde ettiği bu zafer, Türk okçuluğunun uluslararası alandaki başarılarına bir yenisini daha ekledi.

Mete Gazoz'ın altın madalyası sonrası İstiklal Marşı'mız okundu

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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