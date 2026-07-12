Mete Gazoz'dan Yeni Bir Altın Madalya Daha Geldi: Madrid'de Büyük Gurur Yaşadık

Milli okçu Mete Gazoz, Hyundai Okçuluk Dünya Kupası klasik yay erkekler finalinde İtalyan sporcu Mauro Nespoli'yi mağlup ederek şampiyon oldu. Başarılı milli sporcu, organizasyonu altın madalyayla tamamladı.

Madalya töreninde İstiklal Marşı okunurken Türk bayrağı göndere çekildi. Mete Gazoz'un elde ettiği bu zafer, Türk okçuluğunun uluslararası alandaki başarılarına bir yenisini daha ekledi.