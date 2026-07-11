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Dünya Kupası'nda Yaptığı Ticari Hamlelerle Eleştirilen FIFA'nın Yeni Para Kazanma Yöntemi Şaşırttı

etiket Dünya Kupası'nda Yaptığı Ticari Hamlelerle Eleştirilen FIFA'nın Yeni Para Kazanma Yöntemi Şaşırttı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
11.07.2026 - 19:52
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FIFA, 2026 Dünya Kupası finaline ev sahipliği yapacak New York New Jersey Stadı'nın zemininden alınacak çim parçalarını özel hatıra ürünü olarak futbolseverlerle buluşturmaya hazırlanıyor. Tarihi final maçının oynanacağı sahadan kesilecek sınırlı sayıdaki çim parçaları, çevrim içi satışa sunularak koleksiyon ürünü olarak satışa çıkarılacak.

FIFA 2026 2026 Dünya Kupası
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Fiyatlar 450 dolardan başlıyor, 3000 dolara kadar yükseliyor.

Fiyatlar 450 dolardan başlıyor, 3000 dolara kadar yükseliyor.

Final karşılaşmasının ardından sahadan alınacak çim parçaları, reçine içine yerleştirilerek uzun süre korunabilecek koleksiyon ürünlerine dönüştürülecek. Satış fiyatlarının 450 dolardan başlayacağı belirtilirken, daha büyük ve özel tasarımlı versiyonlar için 900, 1200 ve 3000 dolarlık seçenekler de sunulacak.

19 Temmuz'da oynanacak Dünya Kupası finalinin ardından gönderilmeye başlanacak bu özel ürünler, yalnızca ABD, Birleşik Krallık ve Avrupa'daki alıcılara ulaştırılacak.

3 bin dolarlık pakette altın detaylı hatıra bileti var.

3 bin dolarlık pakette altın detaylı hatıra bileti var.

FIFA'nın hazırladığı koleksiyon serisinde yer alan dört farklı ürün kategorisinin her biri için 2 bin 26 adet üretim yapılması planlanıyor. Tüm ürünlerin tükenmesi halinde elde edilecek toplam gelirin 11,2 milyon doların üzerine çıkabileceği belirtiliyor.

Serinin en üst segmentinde yer alan 3 bin dolarlık pakette ise çim parçasının yanı sıra altın detaylarla tasarlanmış metal bir hatıra bileti, Dünya Kupası final topunun minyatür replikası ve kristal kesim camdan üretilmiş Dünya Kupası kupası bulunuyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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