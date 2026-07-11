Dünya Kupası'nda Yaptığı Ticari Hamlelerle Eleştirilen FIFA'nın Yeni Para Kazanma Yöntemi Şaşırttı

FIFA'nın hazırladığı koleksiyon serisinde yer alan dört farklı ürün kategorisinin her biri için 2 bin 26 adet üretim yapılması planlanıyor. Tüm ürünlerin tükenmesi halinde elde edilecek toplam gelirin 11,2 milyon doların üzerine çıkabileceği belirtiliyor.

Serinin en üst segmentinde yer alan 3 bin dolarlık pakette ise çim parçasının yanı sıra altın detaylarla tasarlanmış metal bir hatıra bileti, Dünya Kupası final topunun minyatür replikası ve kristal kesim camdan üretilmiş Dünya Kupası kupası bulunuyor.