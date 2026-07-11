Dünya Kupası'nda Yaptığı Ticari Hamlelerle Eleştirilen FIFA'nın Yeni Para Kazanma Yöntemi Şaşırttı
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FIFA, 2026 Dünya Kupası finaline ev sahipliği yapacak New York New Jersey Stadı'nın zemininden alınacak çim parçalarını özel hatıra ürünü olarak futbolseverlerle buluşturmaya hazırlanıyor. Tarihi final maçının oynanacağı sahadan kesilecek sınırlı sayıdaki çim parçaları, çevrim içi satışa sunularak koleksiyon ürünü olarak satışa çıkarılacak.
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Fiyatlar 450 dolardan başlıyor, 3000 dolara kadar yükseliyor.
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3 bin dolarlık pakette altın detaylı hatıra bileti var.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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