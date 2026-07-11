2026 Dünya Kupası'nda Forma Giyen Jayden Adams, 25 Yaşında Hayatını Kaybetti
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2026 FIFA Dünya Kupası'nda Güney Afrika Milli Takımı forması giyen 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Jayden Adams, takımının turnuvaya veda etmesinden yalnızca birkaç hafta sonra yaşamını yitirdi. Genç futbolcunun ani ölümü, hem Güney Afrika futbolunda hem de Dünya Kupası'nın ardından uluslararası spor camiasında büyük üzüntü yarattı.
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Art arda gelen açıklamalar acı haberi doğruladı.
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Ölüm sebebi bilinmiyor.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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