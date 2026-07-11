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2026 Dünya Kupası'nda Forma Giyen Jayden Adams, 25 Yaşında Hayatını Kaybetti

2026 Dünya Kupası'nda Forma Giyen Jayden Adams, 25 Yaşında Hayatını Kaybetti

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
11.07.2026 - 17:36
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2026 FIFA Dünya Kupası'nda Güney Afrika Milli Takımı forması giyen 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Jayden Adams, takımının turnuvaya veda etmesinden yalnızca birkaç hafta sonra yaşamını yitirdi. Genç futbolcunun ani ölümü, hem Güney Afrika futbolunda hem de Dünya Kupası'nın ardından uluslararası spor camiasında büyük üzüntü yarattı.

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Art arda gelen açıklamalar acı haberi doğruladı.

Art arda gelen açıklamalar acı haberi doğruladı.

Genç yaşta hayatını kaybeden Jayden Adams'ın ölümü, Güney Afrika'da ve dünya futbolunda büyük üzüntü yarattı. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda ortaya koyduğu performansla dikkat çeken 25 yaşındaki orta saha oyuncusunun vefatı, Güney Afrika Profesyonel Futbolcular Birliği (SAFPU) tarafından yapılan açıklamayla duyuruldu.

SAFPU, sosyal medya platformu X üzerinden yayımladığı taziye mesajında, 'Ölüm, acımasızca bizden birini aldı. Ülkemizi olağanüstü bir futbolcudan mahrum bıraktı ancak Jayden Adams'ın geride bıraktığı mirası asla yok edemeyecek. Onun alçakgönüllülüğünü, sıra dışı yeteneğini ve Güney Afrika'yı temsil ederken taşıdığı gururu sonsuza kadar hatırlayacağız.' ifadelerini kullandı.

Adams'ın son olarak formasını giydiği Mamelodi Sundowns ile Güney Afrika Futbol Federasyonu da art arda taziye mesajları yayımladı. Kulüp yetkilileri ve Spor Bakanlığı, olayla ilgili spekülasyonlardan kaçınılması çağrısında bulunurken, kamuoyundan genç futbolcunun ailesine ve yakınlarına saygı gösterilmesini istedi.

Ölüm sebebi bilinmiyor.

Ölüm sebebi bilinmiyor.

Jayden Adams'ın hayatını kaybetmesinin ardından Güney Afrika polisi olayla ilgili resmi soruşturma başlattı. Polis ekipleri, Cape Town kent merkezine bağlı bir banliyöde bulunan evde 25 yaşındaki futbolcunun cansız bedenine ulaştı. Ölüm nedenine ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmazken, yerel basın ve Sunday World gazetesi olayla ilgili çeşitli iddiaları gündeme taşıdı.

İlk bilgilere göre Adams, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Çekya ile oynanan kritik maç öncesinde 72 yaşındaki anneannesi Marianna Adams'ı kaybetti. Yakın çevresinin aktardığına göre genç futbolcu, yaşadığı acıya rağmen milli takımını yalnız bırakmayarak turnuvada forma giymeye devam etti.

Dünya Kupası'nın tamamlanmasının ardından Adams'ın bu kaybın psikolojik etkileriyle mücadele ettiği öne sürülürken, yetkililer ölüm nedenine ilişkin kesin sonucun otopsi ve adli incelemenin tamamlanmasının ardından kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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