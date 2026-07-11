2026 Dünya Kupası'nda Forma Giyen Jayden Adams, 25 Yaşında Hayatını Kaybetti

Genç yaşta hayatını kaybeden Jayden Adams'ın ölümü, Güney Afrika'da ve dünya futbolunda büyük üzüntü yarattı. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda ortaya koyduğu performansla dikkat çeken 25 yaşındaki orta saha oyuncusunun vefatı, Güney Afrika Profesyonel Futbolcular Birliği (SAFPU) tarafından yapılan açıklamayla duyuruldu.

SAFPU, sosyal medya platformu X üzerinden yayımladığı taziye mesajında, 'Ölüm, acımasızca bizden birini aldı. Ülkemizi olağanüstü bir futbolcudan mahrum bıraktı ancak Jayden Adams'ın geride bıraktığı mirası asla yok edemeyecek. Onun alçakgönüllülüğünü, sıra dışı yeteneğini ve Güney Afrika'yı temsil ederken taşıdığı gururu sonsuza kadar hatırlayacağız.' ifadelerini kullandı.

Adams'ın son olarak formasını giydiği Mamelodi Sundowns ile Güney Afrika Futbol Federasyonu da art arda taziye mesajları yayımladı. Kulüp yetkilileri ve Spor Bakanlığı, olayla ilgili spekülasyonlardan kaçınılması çağrısında bulunurken, kamuoyundan genç futbolcunun ailesine ve yakınlarına saygı gösterilmesini istedi.