Spor Sanatla Buluştu, Ünlü Sporcuların Anlık Reaksiyonları Sanat Eserleriyle Birleşti

Futbolu bir sanat olarak görenler, Messi ya da Maradona'yı zaman zaman birer sanatçı gibi tasvir edenler hayli çok. Ancak bunu ete kemiğe büründürüp futbolla sanatı birleştiren bir hesap sosyal medyada herkesi şaşırtan içeriklere imza atıyor.

Hesap sadece futbolla sınırlı değil, maksatları spor ve isimleri de 'Art But İt Sports' ama son zamanlarda kupa heyecanıyla onlar da biraz futbola ağırlık verdi.

O hesaptan paylaşılan birbirinden ilginç içeriklerden bazılarını paylaşıyoruz.

Kaynak - @ArtButSports