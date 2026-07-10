Spor Sanatla Buluştu, Ünlü Sporcuların Anlık Reaksiyonları Sanat Eserleriyle Birleşti
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Futbolu bir sanat olarak görenler, Messi ya da Maradona'yı zaman zaman birer sanatçı gibi tasvir edenler hayli çok. Ancak bunu ete kemiğe büründürüp futbolla sanatı birleştiren bir hesap sosyal medyada herkesi şaşırtan içeriklere imza atıyor.
Hesap sadece futbolla sınırlı değil, maksatları spor ve isimleri de 'Art But İt Sports' ama son zamanlarda kupa heyecanıyla onlar da biraz futbola ağırlık verdi.
O hesaptan paylaşılan birbirinden ilginç içeriklerden bazılarını paylaşıyoruz.
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LJ Rader isimli bir sosyal medya kullanıcısı paylaşımlarıyla fark yaratıyor.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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