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Spor Sanatla Buluştu, Ünlü Sporcuların Anlık Reaksiyonları Sanat Eserleriyle Birleşti

etiket Spor Sanatla Buluştu, Ünlü Sporcuların Anlık Reaksiyonları Sanat Eserleriyle Birleşti

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
10.07.2026 - 19:56
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Futbolu bir sanat olarak görenler, Messi ya da Maradona'yı zaman zaman birer sanatçı gibi tasvir edenler hayli çok. Ancak bunu ete kemiğe büründürüp futbolla sanatı birleştiren bir hesap sosyal medyada herkesi şaşırtan içeriklere imza atıyor. 

Hesap sadece futbolla sınırlı değil, maksatları spor ve isimleri de 'Art But İt Sports' ama son zamanlarda kupa heyecanıyla onlar da biraz futbola ağırlık verdi. 

O hesaptan paylaşılan birbirinden ilginç içeriklerden bazılarını paylaşıyoruz. 

Kaynak - @ArtButSports

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LJ Rader isimli bir sosyal medya kullanıcısı paylaşımlarıyla fark yaratıyor.

LJ Rader isimli bir sosyal medya kullanıcısı paylaşımlarıyla fark yaratıyor.

LJ Rader, sosyal medyada ve Instagram'da zaman geçirirken, paylaşılan yemek görselleriyle masalarından bunaldığı sırada aklına bu fikir geliyor. Sanat müzelerinde gezmeyi sevdiğini söyleyen LJ Rader, normalde de o fotoğrafları spor etiketleri ya da sözleriyle paylaştığından bahsediyor.

İlk olarak basketbol olarak yola çıkan hesap malzeme tükendikten sonra, yani bir ay sonra uzun bir ara veriyor ancak 1.5 yıl sonra geri dönüyor. Hesaba diğer spor dalları da eklenince tüm dünyanın ilgisini çeken bir iş ortaya çıkıyor. 

İşte o paylaşımlardan bazıları.

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twitter.com
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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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