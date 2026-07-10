Fenerbahçe'den Ayrılan Jose Mourinho ve Jorge Jesus'un Yeni Takımları Şaşırtıyor

Taktikleriyle ağır eleştiriler alan ve günceli yakalamakta zorlandığı söylenen Jose Mourinho'nun Fenerbahçe sonrası durağı Benfica olmuştu. O Fenerbahçe'ye nazire yapacak açıklamalarda bulunsa da Avrupa için bu da Mourinho'nun hayalini kurduğu seviyenin uzağında bir geçişti.

Hele ki Portekiz'de de şampiyonluk gelmeyince Mourinho ismi artık çoğu zaman dalga konusu bile oluyordu. Ancak Portekizli teknik adam bu yaz sürpriz bir şekilde Florentino Perez'in umudu oldu ve Real Madrid'deki kaosu yönetmek için İspanya'ya geri döndü.