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Fenerbahçe'den Ayrılan Jose Mourinho ve Jorge Jesus'un Yeni Takımları Şaşırtıyor

Fenerbahçe'den Ayrılan Jose Mourinho ve Jorge Jesus'un Yeni Takımları Şaşırtıyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
10.07.2026 - 19:24
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Fenerbahçe son yıllarda Avrupa hatta dünya çapında isimlerle çalıştı. Ancak istenen başarı bir türlü gelmedi. Teknik direktörlerle mutsuz biten ayrılıklardan sonra genel kamuoyunun beklentisi bu isimlerin tekrar Avrupa'da hatırı sayılır konumlara gelemeyeceğiydi. 

Ancak bu yaz yaşanan görev değişimleri en azından Türkiye'deki futbol kamuoyunu bir tık şaşırtmışa benziyor.

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Jose Mourinho, Fenerbahçe sonrası huzuru ülkesinde aramıştı.

Jose Mourinho, Fenerbahçe sonrası huzuru ülkesinde aramıştı.

Taktikleriyle ağır eleştiriler alan ve günceli yakalamakta zorlandığı söylenen Jose Mourinho'nun Fenerbahçe sonrası durağı Benfica olmuştu. O Fenerbahçe'ye nazire yapacak açıklamalarda bulunsa da Avrupa için bu da Mourinho'nun hayalini kurduğu seviyenin uzağında bir geçişti. 

Hele ki Portekiz'de de şampiyonluk gelmeyince Mourinho ismi artık çoğu zaman dalga konusu bile oluyordu. Ancak Portekizli teknik adam bu yaz sürpriz bir şekilde Florentino Perez'in umudu oldu ve Real Madrid'deki kaosu yönetmek için İspanya'ya geri döndü.

Jesus da Al Hilal'den Avrupa'ya döndü.

Jesus da Al Hilal'den Avrupa'ya döndü.

Bugünse başka bir eski Fenerbahçe hocası yeni görevine başladı. 

Portekiz Milli Takımı'nda teknik direktörlük görevine Jorge Jesus getirildi. Portekiz Futbol Federasyonu, deneyimli çalıştırıcının göreve başladığını duyurarak, 'Bugün yeni bir yolculuk başlıyor. Milli takıma hoş geldiniz, Sayın Jorge Jesus.' ifadelerine yer verdi.

Federasyon, sözleşmenin süresine ilişkin resmi bir açıklama yapmazken, Portekiz basınında yer alan haberlere göre 71 yaşındaki teknik adamla 4 yıllık anlaşma sağlandı.

Onun da Fenerbahçe ve Al Hilal sonrasında Avrupa'da ciddi bir görev almasına mucize gözüyle bakılıyordu ancak Jesus da Avrupa'nın önemli milli takımlarından biriyle yeni bir maceraya başlıyor.

İki teknik adamın da Türkiye sonrası böyle bir kariyer çizmesi pek çok kişiyi şaşırttı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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