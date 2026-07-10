Fenerbahçe'den Ayrılan Jose Mourinho ve Jorge Jesus'un Yeni Takımları Şaşırtıyor
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Fenerbahçe son yıllarda Avrupa hatta dünya çapında isimlerle çalıştı. Ancak istenen başarı bir türlü gelmedi. Teknik direktörlerle mutsuz biten ayrılıklardan sonra genel kamuoyunun beklentisi bu isimlerin tekrar Avrupa'da hatırı sayılır konumlara gelemeyeceğiydi.
Ancak bu yaz yaşanan görev değişimleri en azından Türkiye'deki futbol kamuoyunu bir tık şaşırtmışa benziyor.
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Jose Mourinho, Fenerbahçe sonrası huzuru ülkesinde aramıştı.
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Jesus da Al Hilal'den Avrupa'ya döndü.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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