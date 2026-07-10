Güney Kore Lideri Lee Jae-myung'un NATO Ziyaretiyle İlgili Paylaştığı Şarkı İlgi Çekti
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Türkiye'de yapılan NATO zirvesi barındırdığı ciddi konuların yanında zaman zaman renkli anlara da şahitlik etti. NATO zirvesine gelerek ülkelerine dönen isimler de bu ölümsüz anları kendi açılarıyla paylaşmayı ihmal etmedi.
Güney Kore lideri Lee'nin paylaşımında kullandığı şarkı seçimi ise görenleri gülümsetti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Lee'nin "Welkome to Türkiye" şarkısıyla paylaşımı Türklerden de pozitif yorumlar aldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Paylaşımında toplantılardan karelere yer verdi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın