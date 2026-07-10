Güney Kore Lideri Lee Jae-myung'un NATO Ziyaretiyle İlgili Paylaştığı Şarkı İlgi Çekti

Türkiye'de yapılan NATO zirvesi barındırdığı ciddi konuların yanında zaman zaman renkli anlara da şahitlik etti. NATO zirvesine gelerek ülkelerine dönen isimler de bu ölümsüz anları kendi açılarıyla paylaşmayı ihmal etmedi.

Güney Kore lideri Lee'nin paylaşımında kullandığı şarkı seçimi ise görenleri gülümsetti.