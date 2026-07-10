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Güney Kore Lideri Lee Jae-myung'un NATO Ziyaretiyle İlgili Paylaştığı Şarkı İlgi Çekti

Güney Kore Lideri Lee Jae-myung'un NATO Ziyaretiyle İlgili Paylaştığı Şarkı İlgi Çekti

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
10.07.2026 - 18:31
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Türkiye'de yapılan NATO zirvesi barındırdığı ciddi konuların yanında zaman zaman renkli anlara da şahitlik etti. NATO zirvesine gelerek ülkelerine dönen isimler de bu ölümsüz anları kendi açılarıyla paylaşmayı ihmal etmedi. 

Güney Kore lideri Lee'nin paylaşımında kullandığı şarkı seçimi ise görenleri gülümsetti.

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Lee'nin "Welkome to Türkiye" şarkısıyla paylaşımı Türklerden de pozitif yorumlar aldı.

Paylaşımında toplantılardan karelere yer verdi.

Paylaşımında toplantılardan karelere yer verdi.

NATO zirvesi için Güney Kore'nin Devlet Başkanı Lee Jae Myung Ankara'ya gelişi sırasında Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy karşılamıştı. Geliş anında da sıcak anların yaşandığı Lee Jae Myung, Türkiye'deki toplantıdan kareler paylaşarak ayrıldı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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