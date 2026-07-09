Trafikte Israrlı Selektör Yapanlara Huzur ve Sükunu Bozmaktan Hapis Cezası

Türkiye'de birçok sürücü selektörü öndeki araçtan yol istemek amacıyla kullanıyor. Ancak trafik kurallarına göre bu uyarının kısa ve tek seferlik olması gerekiyor. İlk selektöre rağmen öndeki aracın yol vermemesi durumunda takip mesafesini tehlikeli ölçüde azaltarak art arda selektör yapmak ise taciz niteliği taşıyabiliyor ve hukuki sorumluluk doğurabiliyor.

Uzmanlara göre ısrarlı selektör kullanımı yalnızca 'kişilerin huzur ve sükununu bozma' suçu açısından değil, trafik güvenliği bakımından da ciddi risk oluşturuyor. Sürekli selektöre maruz kalan sürücünün paniklemesi, dikkatinin dağılması veya direksiyon hakimiyetini kaybetmesi kazalara neden olabiliyor. Böyle bir durumda olayın sonuçlarına göre sürücüler hakkında daha ağır cezai ve hukuki süreçler de gündeme gelebiliyor.

Yetkililer, selektörün amacı dışında ve rahatsız edici şekilde kullanılmasının yasalara aykırı olduğunu hatırlatırken, trafikte güvenliğin korunması için yakın takipten kaçınılması ve selektörün yalnızca gerekli durumlarda, kısa süreli bir uyarı amacıyla kullanılması gerektiğini vurguluyor.