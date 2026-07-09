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Trafikte Israrlı Selektör Yapanlara Huzur ve Sükunu Bozmaktan Hapis Cezası

Trafikte Israrlı Selektör Yapanlara Huzur ve Sükunu Bozmaktan Hapis Cezası

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
09.07.2026 - 21:11
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Trafikte önündeki araca sürekli selektör yaparak baskı oluşturan sürücülerle ilgili Yargıtay'dan emsal niteliğinde bir karar çıktı. Yüksek Mahkeme, ısrarlı şekilde selektör yapılmasının 'kişilerin huzur ve sükununu bozma' suçu kapsamında değerlendirilebileceğine hükmederken, bu fiili işleyen sürücüler hakkında 1 yıla kadar hapis cezası uygulanabileceğine işaret etti.

Kaynak - Mynet

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Suç kapsamında değerlendirildi.

Suç kapsamında değerlendirildi.

Trafikte yol istemek amacıyla kullanılan selektör, sürekli ve rahatsız edici şekilde yapıldığında yalnızca trafik ihlali olmaktan çıkıp ceza yargısının konusu haline gelebiliyor. Yargıtay'ın incelediği bir dosyada, takip mesafesini tehlikeli şekilde azaltarak öndeki araca art arda selektör yapan sürücünün eylemi, 'kişilerin huzur ve sükununu bozma' suçu kapsamında değerlendirildi.

3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası var.

3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası var.

Yargıtay 12. Ceza Dairesi, trafikte selektör kullanımına ilişkin emsal niteliğinde bir karara imza attı. Yüksek mahkeme, takip mesafesini tehlikeli şekilde azaltarak öndeki araca ısrarlı biçimde selektör yapılmasının, koşullarına göre 'kişilerin huzur ve sükununu bozma' suçu kapsamında değerlendirilebileceğine hükmetti.

Karar doğrultusunda, bu şekilde diğer sürücüleri sürekli rahatsız eden kişiler hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 123. maddesi uyarınca işlem yapılabilecek. Söz konusu madde kapsamında suçun oluştuğunun tespit edilmesi halinde, sürücüler 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilecek.

Kazaya sebebiyet verirse cezalar ağırlaşabilir.

Kazaya sebebiyet verirse cezalar ağırlaşabilir.

Türkiye'de birçok sürücü selektörü öndeki araçtan yol istemek amacıyla kullanıyor. Ancak trafik kurallarına göre bu uyarının kısa ve tek seferlik olması gerekiyor. İlk selektöre rağmen öndeki aracın yol vermemesi durumunda takip mesafesini tehlikeli ölçüde azaltarak art arda selektör yapmak ise taciz niteliği taşıyabiliyor ve hukuki sorumluluk doğurabiliyor.

Uzmanlara göre ısrarlı selektör kullanımı yalnızca 'kişilerin huzur ve sükununu bozma' suçu açısından değil, trafik güvenliği bakımından da ciddi risk oluşturuyor. Sürekli selektöre maruz kalan sürücünün paniklemesi, dikkatinin dağılması veya direksiyon hakimiyetini kaybetmesi kazalara neden olabiliyor. Böyle bir durumda olayın sonuçlarına göre sürücüler hakkında daha ağır cezai ve hukuki süreçler de gündeme gelebiliyor.

Yetkililer, selektörün amacı dışında ve rahatsız edici şekilde kullanılmasının yasalara aykırı olduğunu hatırlatırken, trafikte güvenliğin korunması için yakın takipten kaçınılması ve selektörün yalnızca gerekli durumlarda, kısa süreli bir uyarı amacıyla kullanılması gerektiğini vurguluyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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