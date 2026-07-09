Trafikte Israrlı Selektör Yapanlara Huzur ve Sükunu Bozmaktan Hapis Cezası
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Trafikte önündeki araca sürekli selektör yaparak baskı oluşturan sürücülerle ilgili Yargıtay'dan emsal niteliğinde bir karar çıktı. Yüksek Mahkeme, ısrarlı şekilde selektör yapılmasının 'kişilerin huzur ve sükununu bozma' suçu kapsamında değerlendirilebileceğine hükmederken, bu fiili işleyen sürücüler hakkında 1 yıla kadar hapis cezası uygulanabileceğine işaret etti.
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Suç kapsamında değerlendirildi.
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3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası var.
Kazaya sebebiyet verirse cezalar ağırlaşabilir.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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