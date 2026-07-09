Yale Üniversitesi'nin Çevre Performansı Sıralamasında Türkiye Son Sıralarda Yar Aldı

Yale Üniversitesi tarafından iki yılda bir hazırlanan Çevre Performansı Endeksi (EPI), iklim ve çevre politikalarında Avrupa ülkelerinin öne çıktığını ortaya koydu. Toplam 177 ülkenin değerlendirildiği sıralamada Estonya ilk sıraya yerleşirken, Lüksemburg ikinci, Birleşik Krallık ise üçüncü oldu.

Endekste Avrupa ülkeleri üst sıraları domine ederken, ABD ise 27'nci sırada yer aldı. Sıralama, ülkelerin iklim değişikliğiyle mücadele, çevre sağlığı, biyolojik çeşitliliğin korunması ve doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimi gibi birçok başlıktaki performanslarına göre oluşturuldu. Türkiye ise son sıralarda yer aldı.

Kaynak - Gazete Oksijen