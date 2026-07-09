Yale Üniversitesi'nin Çevre Performansı Sıralamasında Türkiye Son Sıralarda Yar Aldı
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Yale Üniversitesi tarafından iki yılda bir hazırlanan Çevre Performansı Endeksi (EPI), iklim ve çevre politikalarında Avrupa ülkelerinin öne çıktığını ortaya koydu. Toplam 177 ülkenin değerlendirildiği sıralamada Estonya ilk sıraya yerleşirken, Lüksemburg ikinci, Birleşik Krallık ise üçüncü oldu.
Endekste Avrupa ülkeleri üst sıraları domine ederken, ABD ise 27'nci sırada yer aldı. Sıralama, ülkelerin iklim değişikliğiyle mücadele, çevre sağlığı, biyolojik çeşitliliğin korunması ve doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimi gibi birçok başlıktaki performanslarına göre oluşturuldu. Türkiye ise son sıralarda yer aldı.
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Sıralamada hangi kriterlere bakılıyor?
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Türkiye sıralamada yükseldi ama 125. sırada kaldı.
İlk 20'deki sıralama dikkat çekti:
Raporda öne çıkan noktalar açıklandı:
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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