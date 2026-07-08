8 Temmuz 2014: Bir Futbol Ülkesi 18 Dakikada Çöktü, Geriye Gözyaşları Kaldı
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Belo Horizonte, 8 Temmuz 2014. Saat henüz yirmi dokuzuncu dakikayı göstermeden, Mineirao'nun tribünlerinde öfke hakim. Gözyaşları da var, isyan da, şaşkınlık da. Beş gol, yirmi dokuz dakika.
Futbolun kendi anavatanında kendi diliyle konuşmayı unuttuğu, sahanın bir anda yabancı bir coğrafyaya dönüştüğü bir gece. Ama bu gecenin hikayesi o santra düdüğüyle başlamıyordu aslında; çok daha önce, şehirlerin caddelerinde, otobüs duraklarında, yakılan lastiklerde, polisle çatışılan gecelerde, en büyük yıldızın bir maç önceki sakatlık gözyaşlarıyla başlıyordu her şey.
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Birkaç maç kullanmak için devlete duyulan öfke patladı.
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Brezilya'da halk Dünya Kupası'na tepkiliydi, bu bile başlı başına durumun ciddiyetini gösteriyordu.
Böyle mi olacaktı?
Brezilya maça "kafa" olarak gelmekte zorlanıyordu.
Brezilya futbol tarihinin paramparça edilişini izledik, hem de Brezilya'da!
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Brezilya'da o yaz, ağır yenilgiler, ağır kayıplar ve halkın yitirdiği gelecek umuduyla kapandı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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