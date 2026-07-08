8 Temmuz 2014: Bir Futbol Ülkesi 18 Dakikada Çöktü, Geriye Gözyaşları Kaldı

Belo Horizonte, 8 Temmuz 2014. Saat henüz yirmi dokuzuncu dakikayı göstermeden, Mineirao'nun tribünlerinde öfke hakim. Gözyaşları da var, isyan da, şaşkınlık da. Beş gol, yirmi dokuz dakika.

Futbolun kendi anavatanında kendi diliyle konuşmayı unuttuğu, sahanın bir anda yabancı bir coğrafyaya dönüştüğü bir gece. Ama bu gecenin hikayesi o santra düdüğüyle başlamıyordu aslında; çok daha önce, şehirlerin caddelerinde, otobüs duraklarında, yakılan lastiklerde, polisle çatışılan gecelerde, en büyük yıldızın bir maç önceki sakatlık gözyaşlarıyla başlıyordu her şey.