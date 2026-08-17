Bir Kadının 8 Ayda Tasarladığı Saray Gibi Salon Sosyal Medyayı İkiye Böldü
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Yüksek tavanlı, tuğla duvar detaylı ve adeta tarihi bir konak havası taşıyan devasa salonun mimarisi izleyenleri büyüledi.
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Tuğla ve ahşap detayların öne çıktığı bu lüks ve modern tasarım, sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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