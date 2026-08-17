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Bir Kadının 8 Ayda Tasarladığı Saray Gibi Salon Sosyal Medyayı İkiye Böldü

Bir Kadının 8 Ayda Tasarladığı Saray Gibi Salon Sosyal Medyayı İkiye Böldü

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
17.08.2026 - 11:59
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İnternet dünyasının en sevdiği konuların başında şüphesiz ev dekorasyonu ve değişim videoları geliyor! @Feride.kubur hesabının paylaştığı görüntülerde, bir kadın kullanıcının tam 8 ay boyunca emek vererek sıfırdan tasarladığı salonunun son hali kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

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Yüksek tavanlı, tuğla duvar detaylı ve adeta tarihi bir konak havası taşıyan devasa salonun mimarisi izleyenleri büyüledi.

Yüksek tavanlı, tuğla duvar detaylı ve adeta tarihi bir konak havası taşıyan devasa salonun mimarisi izleyenleri büyüledi.

Koltuk seçiminden halısına, aydınlatmalarından misafir banyosuna kadar her detay için aylarca uğraşıldığını belirten kullanıcı, salona yaptığı bu özel dokunuşları aşama aşama takipçileriyle paylaştı.

Tuğla ve ahşap detayların öne çıktığı bu lüks ve modern tasarım, sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü.

Tuğla ve ahşap detayların öne çıktığı bu lüks ve modern tasarım, sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü.

Kimi tasarımı 'rüyalarımın evi' diyerek göklere çıkarırken, kimi de detayları yorum yağmuruna tuttu:

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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