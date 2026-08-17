Arabasına Sabun Koymayan Yandı
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Trafikte seyir halindeyken araba camlarının buğulanması hem görüş açısını kapatıyor hem de hayati bir güvenlik riski oluşturuyor. İngiltere Trafik Kanunu'na göre camları buğulu, karlı veya görüşü engelleyecek şekilde araç kullanmak, sürüş güvenliğini tehlikeye attığı gerekçesiyle 2.500 sterline kadar para cezası ve ehliyete ceza puanı verilmesiyle sonuçlanabiliyor. Sürücüleri bu yüksek cezadan ve olası kazalardan koruyacak pratik çözümler ise şaşırtıcı derecede basit.
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Araç camlarında buğu oluşumunu baştan engellemek için evdeki malzemelerden yararlanmak mümkün:
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Yüksek nem, hava sıcaklığı farklılıkları ve kirli camlar buğulanmanın ana nedenleri arasında yer alıyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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