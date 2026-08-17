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Arabasına Sabun Koymayan Yandı

Arabasına Sabun Koymayan Yandı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
17.08.2026 - 11:24
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Trafikte seyir halindeyken araba camlarının buğulanması hem görüş açısını kapatıyor hem de hayati bir güvenlik riski oluşturuyor. İngiltere Trafik Kanunu'na göre camları buğulu, karlı veya görüşü engelleyecek şekilde araç kullanmak, sürüş güvenliğini tehlikeye attığı gerekçesiyle 2.500 sterline kadar para cezası ve ehliyete ceza puanı verilmesiyle sonuçlanabiliyor. Sürücüleri bu yüksek cezadan ve olası kazalardan koruyacak pratik çözümler ise şaşırtıcı derecede basit.

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Araç camlarında buğu oluşumunu baştan engellemek için evdeki malzemelerden yararlanmak mümkün:

Araç camlarında buğu oluşumunu baştan engellemek için evdeki malzemelerden yararlanmak mümkün:

  • Kuru bir kalıp sabunun aracın iç camlarına hafifçe sürülüp mikrofiber bezle silinmesi, cam üzerinde nem tutmayan saydam bir bariyer oluşturarak buğulanmayı tamamen engelliyor.

  • Camların iç tarafına ince bir tabaka tıraş kremi sürüp tüy bırakmayan temiz bir bezle silmek de nemin yoğunlaşmasını önleyen koruyucu bir katman sağlıyor.

  • Eşit miktarda su ve sirke karışımını temiz bir bezle camın iç kısmına uygulayıp kurulamak buğu oluşumunu engellemede oldukça etkili.

Yüksek nem, hava sıcaklığı farklılıkları ve kirli camlar buğulanmanın ana nedenleri arasında yer alıyor.

Yüksek nem, hava sıcaklığı farklılıkları ve kirli camlar buğulanmanın ana nedenleri arasında yer alıyor.

Sürüş esnasında sorun yaşamamak için şu yöntemler de uygulanabilir:

  • Güneşin vurduğu tarafın tam tersinde kalan pencereyi hafifçe aralamak araç içindeki sıcaklığı dengeleyerek buğuyu önlüyor.

  • Gösterge paneline yerleştirilecek küçük nem alma cihazları havadaki fazla nemi çekiyor.

  • Kirli camlar nemi hapsettiği için ön camın sabunlu su veya cam temizleyici ile düzenli olarak temizlenmesi gerekiyor.

Tüm bu yöntemlerin yanı sıra aracın havalandırma sisteminin düzgün çalıştığından emin olmak da buğu riskini en aza indiriyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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