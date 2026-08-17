Arabasına Sabun Koymayan Yandı

Trafikte seyir halindeyken araba camlarının buğulanması hem görüş açısını kapatıyor hem de hayati bir güvenlik riski oluşturuyor. İngiltere Trafik Kanunu'na göre camları buğulu, karlı veya görüşü engelleyecek şekilde araç kullanmak, sürüş güvenliğini tehlikeye attığı gerekçesiyle 2.500 sterline kadar para cezası ve ehliyete ceza puanı verilmesiyle sonuçlanabiliyor. Sürücüleri bu yüksek cezadan ve olası kazalardan koruyacak pratik çözümler ise şaşırtıcı derecede basit.

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