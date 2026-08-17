article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Ağzıyla Masa Tenisi Sesleri Çıkaran Abimiz Sosyal Medyada Viral Oldu

Ağzıyla Masa Tenisi Sesleri Çıkaran Abimiz Sosyal Medyada Viral Oldu

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
17.08.2026 - 10:43
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

İnternet dünyası yine yapacağını yaptı ve bizi hiç beklemediğimiz bir yetenekle tanıştırdı. Sosyal medyada ağzıyla masa tenis oynuyormuş taklidi yapan adam kısa sürede milyonlarca izlenmeye ulaşarak viral oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Eline raketini alıp hiçbir top veya rakip olmadan, sadece kendi çıkardığı ses efektleriyle adeta olimpiyat finali oynayan bu abimiz izleyenleri hem güldürdü hem de şaşırttı.

Masa tenisi topunun rakete vuruş sesinden tutun da masaya çarpma sesine kadar her ayrıntıyı ağzıyla birebir çıkaran abimiz, ses dublajcılarına taş çıkarttı. Kısa sürede 3 milyondan fazla görüntülenme ve binlerce beğeni alan video, sosyal medyanın en çok konuşulan içerikleri arasına girdi.

Yorumlar da gecikmedi tabii:

Yorumlar da gecikmedi tabii:
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
2
2
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın