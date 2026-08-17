Ağzıyla Masa Tenisi Sesleri Çıkaran Abimiz Sosyal Medyada Viral Oldu
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İnternet dünyası yine yapacağını yaptı ve bizi hiç beklemediğimiz bir yetenekle tanıştırdı. Sosyal medyada ağzıyla masa tenis oynuyormuş taklidi yapan adam kısa sürede milyonlarca izlenmeye ulaşarak viral oldu.
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Eline raketini alıp hiçbir top veya rakip olmadan, sadece kendi çıkardığı ses efektleriyle adeta olimpiyat finali oynayan bu abimiz izleyenleri hem güldürdü hem de şaşırttı.
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Yorumlar da gecikmedi tabii:
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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