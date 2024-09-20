Güzelliğiyle Nam Salmış Hürrem Sultan'ın Torunu Olan 10 Osmanlı Prensesi

II. Abdülhamid’in torununun torununun kızı olan Lara Adra 1986’da Lübnan’da doğdu. 2 yaşından itibaren Paris'te yaşayan Lara Adra, kendisini bir Fransız keki olan 'qautre quart'a' benzetiyor. Lara Adra, 'Dört malzeme yani tereyağı, süt, şeker ve yoğurt. Ben o kek gibiyim. Fransız, Lübnanlı, Rus ve Türküm.' diyor.

Fransa'da eğitimini alan ve şimdi Paris'te bir bankada çalışan Lara Adra, Türkçe bilmiyor.

Lara Adra Osmanoğlu, Hürrem Sultan'ın hayatta olan torunlarından bir tanesi.

Lara Adra'nın Instagram hesabında ise hem Fransa hem de Türkiye bayrağı bulunuyor.

Lara Adra Osmanoğlu'nun Instagram Hesabı