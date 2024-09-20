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Güzelliğiyle Nam Salmış Hürrem Sultan'ın Torunu Olan 10 Osmanlı Prensesi

etiket Güzelliğiyle Nam Salmış Hürrem Sultan'ın Torunu Olan 10 Osmanlı Prensesi

Dilara
Dilara - Onedio Editörü
20.09.2024 - 22:04

Osmanlı tarihindeki en meşhur kadınlardan birisi Hürrem Sultan hiç şüphesiz. Bugüne kadar kendisini birçok dizide, filmde, romanda gördük. Kendisinin güzelliği de dillere destanmış doğrusu. Peki Hürrem Sultan'ın torunu olan, tam bir zarafet timsali Osmanlı prenseslerini ne kadar tanıyorsunuz?

Gelin birlikte bakalım!

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1. Hanzade Özbaş

1. Hanzade Özbaş

Sultan Vahdeddin’in kızı Ulviye Sultan’ın torunu olan Hanzade Özbaş 1953’te dünyaya geldi. Okul yıllarında bir müsamerede büyük büyükannesi Hürrem Sultan’ı canlandırmıştı!

Başarılı bir iş kadını olan Özbaş, işletme eğitimi aldı. Şimdilerde ise Kıbrıs'taki ünlü bir otelin yönetim kurulu başkanıdır.

2. Nurcihan Sultan

2. Nurcihan Sultan

Tam adı Emel Nurcihan Hodo. Sultan Reşad’ın torunudur. Cumhuriyet'in ilanından 2 yıl sonra dünyaya gelmiştir. Maddi açıdan ailenin diğer üyelerine oranla daha rahat bir hayat süren Nurcihan Sultan'ın İstanbul Ortaköy'de yaşadığı biliniyor.  

Dışişleri Bakanlığı'nda katiplik yapan biriyle evlenmek istediği, fakat devletin izin vermediği söylenir. 'Hariciyeciyle evlenemezsin!' denilen Nurcihan Sultan'ın Osmanlı hanedanından geldiğini o zaman öğrendiği belirtilir.

3. Neslişah Sultan

3. Neslişah Sultan

Sultan Vahideddin ile Halife Abdülmecid’in torunu Neslişah Osmanoğlu, 1921’de Nişantaşı’nda bir konakta doğdu. 2 Nisan 2012’de vefat etti. Babası, son halife II. Abdülmecid’in oğlu Şehzade Ömer Faruk Efendi; annesi ise son Osmanlı padişahı Sultan Vahdettin’in kızı Sabiha Sultan’dır. Neslişah Sultan, Mısır kral naipliği yapmış Prens Muhammed Abdülmunim’in de eşidir.

Osmanlı Hanedan Defteri'ne kaydı yapılan son kişi olarak bilinir. Sultan'ın doğumu, 121 pare top atışı ve padişahın onun adına bastırdığı altın sikke ile duyurulmuştur.

4. Kenize Murad

4. Kenize Murad

1940 yılında Paris'te doğdu. Anneannesi Hadice Sultan, Sultan V.Murad'ın kızıdır. Sonradan Türk vatandaşlığına geçerek ''Rajkumari Kenize de Kotwara'' olan adını Kenize Murad olarak değiştirmiştir. 

1965 yılında muhabir olarak gazeteciliğe başlamış, Hindistan Pakistan savaşında muhabirlik yapmıştır. 

1987 yılında Fransa'da yayımlanan Saraydan Sürgüne adlı romanında sürgünde vefat eden annesinin hayatını anlatmıştır. 

Tarihin Arka Odası adlı programa katılan Kenize Murad, çocukluk yıllarını 'Küçük bir Fransız kızı olarak yetiştirilmiştim. Ailemi unutmam gerekiyordu. Kökenimin Türk ve Hintli olduğunu unutmama gerekiyordu. Ama bebekliğimden başlayarak kökenlerimi biliyordum...' sözleriyle anlatıyor.

5. Fazile İbrahim Sultan

5. Fazile İbrahim Sultan
imggaleri.hurriyet.com.tr

Tam adı Fazile İbrahim Bernard. Sultan Vahdettin'in torunu. 1941 yılında doğdu. Aynı zamanda Mısır Prensi Mehmet Ali İbrahim'in kızı. 

Nişanlı olduğu Irak Kralı ile evlenmeden iki hafta önce darbe oldu ve nişanlısı öldürüldü. Zor günler geçiren Prenses, eski başbakanlardan Suat Hayri Ürgüplü'nün oğlu Hayri Ürgüplü ile evlendi. Prenses Fazıla'nın bu evlilikten Ali Suat ve Selim adlarında iki oğlu oldu. Şu an yaşamını Paris'te sürdürdüğü biliniyor.

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6. Mihrimah Sultan

6. Mihrimah Sultan

Sultan Reşad'ın torunu olan Mihrimah Sultan, hanedanın 'yeşil gözlü prensesi' olarak biliniyor. 1923'te babası Şehzade Ziyaeddin Efendi'nin Çamlıca'daki köşkünde doğdu ve 1 yaşında hanedanın diğer üyeleriyle birlikte sürgüne gönderildi. 

2000 yılında Amman'da vefat etti.

7. Bala Sultan

7. Bala Sultan
imggaleri.hurriyet.com.tr

Tam adı Bala Hodo. 1955'te doğdu. Otuz beşinci Osmanlı padişahı Sultan Mehmed Reşad Han’ın 4. kuşak torunuydu.

İstanbul’da yaşayan Bala Sultan, 2023 yılının Kasım ayında hayatını kaybetti. Sokullu Mehmed Paşa'nın da soyundan gelen Bala Sultan, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

8. Lara Adra

8. Lara Adra

II. Abdülhamid’in torununun torununun kızı olan Lara Adra 1986’da Lübnan’da doğdu. 2 yaşından itibaren Paris'te yaşayan Lara Adra, kendisini bir Fransız keki olan 'qautre quart'a' benzetiyor. Lara Adra, 'Dört malzeme yani tereyağı, süt, şeker ve yoğurt. Ben o kek gibiyim. Fransız, Lübnanlı, Rus ve Türküm.' diyor.

Fransa'da eğitimini alan ve şimdi Paris'te bir bankada çalışan Lara Adra, Türkçe bilmiyor. 

Lara Adra Osmanoğlu, Hürrem Sultan'ın hayatta olan torunlarından bir tanesi.

Lara Adra'nın Instagram hesabında ise hem Fransa hem de Türkiye bayrağı bulunuyor.

Lara Adra Osmanoğlu'nun Instagram Hesabı

9. Ayşe Gülnev Sultan

9. Ayşe Gülnev Sultan

Tam adı Ayşe Gülnev Osmanoğlu Sutton. Sultan v.Murad'ın torunun torunu. 1971 İngiltere doğumlu. Tarih ve politika eğitimi almış. 

Çalışmalarına Osmanlı Tarihi'nde yoğunlaşan Ayşe Osmanoğlu'nun 'Boğazdaki Altın Kafes' adında bir de romanı bulunuyor.

Ayşe Gülnev Sultan'ın beş tane çocuğu bulunuyor. 

Instagram hesabını ise aktif kullanıyor.

10. Dürrüşehvar Sultan

10. Dürrüşehvar Sultan

26 Ocak 1914'te doğdu. 7 Şubat 2006'de vefat etti. Son Osmanlı halifesi II. Abdülmecid'in kızı ve Berar Prensi Navab Azam Şah'ın eşi. Babası Abdülmecid Efendi vefat ettiğinde Türkiye'ye geldi. Babasının Türkiye'de gömülmesi için devlet yetkilileriyle görüştü. Babasının naaşı 10 yıl Paris'te bir camide bekledi. İzin çıkmayınca babası Medine'de gömüldü. 

Londra'da yaşamını sürdüren Dürrüşehvar Sultan, yıllar boyunca Türkiye'yi ziyaret etmeye devam etti. Türkiye'ye geldiğinde ise genellikle Enver Paşa'nın kızı Mahpeyker Hanım'da kaldı.

Dürrüşehvar Sultan 7 Şubat 2006 tarihinde 92 yaşında Londra'da hayatını kaybetti.

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