Güzelliğiyle Nam Salmış Hürrem Sultan'ın Torunu Olan 10 Osmanlı Prensesi
Güzelliğiyle Nam Salmış Hürrem Sultan'ın Torunu Olan 10 Osmanlı Prensesi
Osmanlı tarihindeki en meşhur kadınlardan birisi Hürrem Sultan hiç şüphesiz. Bugüne kadar kendisini birçok dizide, filmde, romanda gördük. Kendisinin güzelliği de dillere destanmış doğrusu. Peki Hürrem Sultan'ın torunu olan, tam bir zarafet timsali Osmanlı prenseslerini ne kadar tanıyorsunuz?
Gelin birlikte bakalım!
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1. Hanzade Özbaş
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2. Nurcihan Sultan
3. Neslişah Sultan
4. Kenize Murad
5. Fazile İbrahim Sultan
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6. Mihrimah Sultan
7. Bala Sultan
8. Lara Adra
9. Ayşe Gülnev Sultan
10. Dürrüşehvar Sultan
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