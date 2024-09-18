Osmanlı Döneminde Cihan Pehlivanı Kara Ahmet'in Diri Diri Mezara Gömülme Hikayesi

Osmanlı döneminin efsanevi pehlivanlarından Kara Ahmet'in hayatının beklenmedik bir trajediyle son bulduğunu biliyor muydunuz? 1871 yılında Deliorman'da doğan Kara Ahmet, güreş kariyerinde önemli başarılar elde ederek Cihan Pehlivanı unvanını kazanmıştı. Ancak, 1902'de yaşanan ani bir olay, onun hikayesini korkunç bir sona sürükledi. Gelin Kara Ahmet’in trajik hikayesini ve onun acı ölümünü daha yakından inceleyelim.

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