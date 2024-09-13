Lawrence Tarafından Pusuya Düşürülen ve 105 Yıldır Suudi Arabistan Çölünde Yatan Osmanlı Treninin Hikayesi

Suudi Arabistan’ın kuytu köşelerindeki geniş çöl sahasında, tam 105 yıldır aynı yerde duran bir tren var. Bu Osmanlı'ya ait tren, öylesine durgun ve sessiz ki, adeta tarihin ağır yükünü taşıyor. Peki bu tren neden bu kadar uzun süredir olduğu yerde duruyor?

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