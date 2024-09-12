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Sigortadan Para Koparmak İçin Defalarca Öldürülmeye Çalışılan Adam: Michael Malloy

Sigortadan Para Koparmak İçin Defalarca Öldürülmeye Çalışılan Adam: Michael Malloy

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Onedio Editörü
12.09.2024 - 14:28

1930'ların başında birkaç arkadaş bir plan yaptı: Bahtsız bir adam olan Michael Malloy'u öldürüp sigortadan para koparmak. 

Ancak Malloy, ölümden defalarca kaçmayı başardı. Peki, nasıl oldu da bu plan ters tepti?

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1932 yılında Francis Pasqua, Daniel Kriesberg ve Tony Marino bir araya geldiklerinde basit bir plan yapmışlardı: Sürekli sarhoş gezen Michael Malloy’u öldürmek.

1932 yılında Francis Pasqua, Daniel Kriesberg ve Tony Marino bir araya geldiklerinde basit bir plan yapmışlardı: Sürekli sarhoş gezen Michael Malloy’u öldürmek.

Malloy, Bronx’taki Marino’nun barında sık sık içki içen bir adamdı. Hayatı belirsizliklerle doluydu.

Hayatı belirsizliklerle doluydu, ne ailesi ne de geçmişi hakkında pek bilgi vardı. Kendi ölümünü bile bilemeyen bu adam, onları büyük bir yanılgıya sürükledi.

Hayatı belirsizliklerle doluydu, ne ailesi ne de geçmişi hakkında pek bilgi vardı. Kendi ölümünü bile bilemeyen bu adam, onları büyük bir yanılgıya sürükledi.

Planları basitti: İçkiyle ölsün, biz de sigortadan parayı alalım. Pasqua, daha önce benzer bir planı başarıyla yürütmüştü. Bu kez Malloy'un adına üç farklı sigorta poliçesi çıkarttı ve parayı kapmak için Malloy’u ölüme sürüklemeye başladılar.

Planları basitti: İçkiyle ölsün, biz de sigortadan parayı alalım. Pasqua, daha önce benzer bir planı başarıyla yürütmüştü. Bu kez Malloy'un adına üç farklı sigorta poliçesi çıkarttı ve parayı kapmak için Malloy’u ölüme sürüklemeye başladılar.

Malloy’a sürekli bedava içki veriliyor, hatta içkiler metil alkolle değiştirilerek onun ölümüne hız kazandırılmaya çalışılıyordu. Ancak Malloy, tahta alkolü bile hiçbir şey olmamış gibi içmeye devam etti.

Malloy’a sürekli bedava içki veriliyor, hatta içkiler metil alkolle değiştirilerek onun ölümüne hız kazandırılmaya çalışılıyordu. Ancak Malloy, tahta alkolü bile hiçbir şey olmamış gibi içmeye devam etti.

Metil alkol yetmedi, denedikleri her şey sonuçsuz kaldı. Adamı zehirleyemediler, aç bıraktılar, dondurdular, hatta arabayla üstünden geçtiler.

Metil alkol yetmedi, denedikleri her şey sonuçsuz kaldı. Adamı zehirleyemediler, aç bıraktılar, dondurdular, hatta arabayla üstünden geçtiler.

Yine de Malloy, her seferinde mucizevi bir şekilde geri döndü. 

Durum artık çaresiz hale gelmişti. Planladıkları ölüm asla gerçekleşmedi.

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Bütün bu başarısız denemelerden sonra, Malloy sonunda gazla zehirlenerek öldürüldü. Ancak sigorta parası hayal oldu çünkü sigorta şirketi cesedi görmek isteyince işler açığa çıktı.

Bütün bu başarısız denemelerden sonra, Malloy sonunda gazla zehirlenerek öldürüldü. Ancak sigorta parası hayal oldu çünkü sigorta şirketi cesedi görmek isteyince işler açığa çıktı.

Cinayete karışan herkes yakalandı ve hak ettikleri cezayı aldı.

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