Sigortadan Para Koparmak İçin Defalarca Öldürülmeye Çalışılan Adam: Michael Malloy
Sigortadan Para Koparmak İçin Defalarca Öldürülmeye Çalışılan Adam: Michael Malloy
1930'ların başında birkaç arkadaş bir plan yaptı: Bahtsız bir adam olan Michael Malloy'u öldürüp sigortadan para koparmak.
Ancak Malloy, ölümden defalarca kaçmayı başardı. Peki, nasıl oldu da bu plan ters tepti?
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1932 yılında Francis Pasqua, Daniel Kriesberg ve Tony Marino bir araya geldiklerinde basit bir plan yapmışlardı: Sürekli sarhoş gezen Michael Malloy’u öldürmek.
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Hayatı belirsizliklerle doluydu, ne ailesi ne de geçmişi hakkında pek bilgi vardı. Kendi ölümünü bile bilemeyen bu adam, onları büyük bir yanılgıya sürükledi.
Planları basitti: İçkiyle ölsün, biz de sigortadan parayı alalım. Pasqua, daha önce benzer bir planı başarıyla yürütmüştü. Bu kez Malloy'un adına üç farklı sigorta poliçesi çıkarttı ve parayı kapmak için Malloy’u ölüme sürüklemeye başladılar.
Malloy’a sürekli bedava içki veriliyor, hatta içkiler metil alkolle değiştirilerek onun ölümüne hız kazandırılmaya çalışılıyordu. Ancak Malloy, tahta alkolü bile hiçbir şey olmamış gibi içmeye devam etti.
Metil alkol yetmedi, denedikleri her şey sonuçsuz kaldı. Adamı zehirleyemediler, aç bıraktılar, dondurdular, hatta arabayla üstünden geçtiler.
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Bütün bu başarısız denemelerden sonra, Malloy sonunda gazla zehirlenerek öldürüldü. Ancak sigorta parası hayal oldu çünkü sigorta şirketi cesedi görmek isteyince işler açığa çıktı.
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