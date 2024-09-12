Basit Bir Matematikle Tam 14 Kez Loto Kazanan Stefan Mandel'in Akılalmaz Stratejisi!

Lotoyu kazanma ihtimalinizin ne kadar düşük olduğunu hepimiz biliriz. Ancak ya biri size bu ihtimali matematiksel bir stratejiyle aşabileceğinizi söyleseydi?

Düşük ihtimalleri alt eden Stefan Mandel, sadece şansına güvenmek yerine zekasını kullanarak 14 kez loto kazandı.