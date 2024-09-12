Basit Bir Matematikle Tam 14 Kez Loto Kazanan Stefan Mandel'in Akılalmaz Stratejisi!
Basit Bir Matematikle Tam 14 Kez Loto Kazanan Stefan Mandel'in Akılalmaz Stratejisi!
Lotoyu kazanma ihtimalinizin ne kadar düşük olduğunu hepimiz biliriz. Ancak ya biri size bu ihtimali matematiksel bir stratejiyle aşabileceğinizi söyleseydi?
Düşük ihtimalleri alt eden Stefan Mandel, sadece şansına güvenmek yerine zekasını kullanarak 14 kez loto kazandı.
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1990'larda Stefan Mandel ve ekibi defalarca kez loto kazandı. Ancak bu başarı, şanslı sayıların denk gelmesiyle değil, matematiksel bir sistemin uygulanmasıyla gerçekleşti.
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Ancak Mandel, bu düşük ihtimalleri aşmanın bir yolunu buldu: Tüm kombinasyonları satın almak!
Mandel, bazı lotolarda ikramiyenin tüm kombinasyonları satın alma maliyetinden üç kat daha fazla olduğunu fark etti. Yani, tüm kombinasyonları satın alırsanız, yatırımdan neredeyse garanti bir dönüş elde edebilirdiniz!
Bu teoriyi hayata geçirmek için Mandel'in en büyük problemi matematiksel değil, lojistikseldi. Milyonlarca farklı kombinasyonu satın alabilmek için yatırımcılardan destek alması ve biletleri basabilmek için algoritmalar geliştirmesi gerekiyordu.
Avustralya'da birçok küçük lotoyu kazandıktan sonra Mandel, ABD'deki bazı lotoların ikramiyelerinin de bu strateji için uygun olduğunu fark etti.
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15.5 milyon dolarlık bir ikramiye olduğunda Mandel ve ekibi 7 milyon kombinasyondan 6.4 milyonunu satın aldı. Gerilim dolu anlar yaşandı ancak şanslı bilet, Mandel'in devasa bilet yığını arasındaydı.
Bu süreçte FBI ve CIA tarafından incelemeye alınan Mandel, herhangi bir kuralı çiğnememişti.
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