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Basit Bir Matematikle Tam 14 Kez Loto Kazanan Stefan Mandel'in Akılalmaz Stratejisi!

Basit Bir Matematikle Tam 14 Kez Loto Kazanan Stefan Mandel'in Akılalmaz Stratejisi!

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Onedio Editörü
12.09.2024 - 10:59

Lotoyu kazanma ihtimalinizin ne kadar düşük olduğunu hepimiz biliriz. Ancak ya biri size bu ihtimali matematiksel bir stratejiyle aşabileceğinizi söyleseydi?

Düşük ihtimalleri alt eden Stefan Mandel, sadece şansına güvenmek yerine zekasını kullanarak 14 kez loto kazandı. 

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1990'larda Stefan Mandel ve ekibi defalarca kez loto kazandı. Ancak bu başarı, şanslı sayıların denk gelmesiyle değil, matematiksel bir sistemin uygulanmasıyla gerçekleşti.

1990'larda Stefan Mandel ve ekibi defalarca kez loto kazandı. Ancak bu başarı, şanslı sayıların denk gelmesiyle değil, matematiksel bir sistemin uygulanmasıyla gerçekleşti.

Loto kazanma ihtimalleri oldukça düşük. Örneğin, EuroMillions'ta tek bir biletle kazanma şansınız 139,838,160’da 1. 

Ancak Mandel, bu düşük ihtimalleri aşmanın bir yolunu buldu: Tüm kombinasyonları satın almak!

Ancak Mandel, bu düşük ihtimalleri aşmanın bir yolunu buldu: Tüm kombinasyonları satın almak!

Mandel, bazı lotolarda ikramiyenin tüm kombinasyonları satın alma maliyetinden üç kat daha fazla olduğunu fark etti. Yani, tüm kombinasyonları satın alırsanız, yatırımdan neredeyse garanti bir dönüş elde edebilirdiniz!

Mandel, bazı lotolarda ikramiyenin tüm kombinasyonları satın alma maliyetinden üç kat daha fazla olduğunu fark etti. Yani, tüm kombinasyonları satın alırsanız, yatırımdan neredeyse garanti bir dönüş elde edebilirdiniz!

Bu teoriyi hayata geçirmek için Mandel'in en büyük problemi matematiksel değil, lojistikseldi. Milyonlarca farklı kombinasyonu satın alabilmek için yatırımcılardan destek alması ve biletleri basabilmek için algoritmalar geliştirmesi gerekiyordu.

Bu teoriyi hayata geçirmek için Mandel'in en büyük problemi matematiksel değil, lojistikseldi. Milyonlarca farklı kombinasyonu satın alabilmek için yatırımcılardan destek alması ve biletleri basabilmek için algoritmalar geliştirmesi gerekiyordu.

Bu sayede bazen milyonlarca kombinasyonu tek tek yazdırmayı başardı.

Avustralya'da birçok küçük lotoyu kazandıktan sonra Mandel, ABD'deki bazı lotoların ikramiyelerinin de bu strateji için uygun olduğunu fark etti.

Avustralya'da birçok küçük lotoyu kazandıktan sonra Mandel, ABD'deki bazı lotoların ikramiyelerinin de bu strateji için uygun olduğunu fark etti.

Özellikle Virginia lotosu dikkatini çekti çünkü sadece 1 ile 44 arasındaki sayılarla oynanıyordu ve bu da sadece 7,059,052 farklı kombinasyon demekti.

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15.5 milyon dolarlık bir ikramiye olduğunda Mandel ve ekibi 7 milyon kombinasyondan 6.4 milyonunu satın aldı. Gerilim dolu anlar yaşandı ancak şanslı bilet, Mandel'in devasa bilet yığını arasındaydı.

15.5 milyon dolarlık bir ikramiye olduğunda Mandel ve ekibi 7 milyon kombinasyondan 6.4 milyonunu satın aldı. Gerilim dolu anlar yaşandı ancak şanslı bilet, Mandel'in devasa bilet yığını arasındaydı.

Bu süreçte FBI ve CIA tarafından incelemeye alınan Mandel, herhangi bir kuralı çiğnememişti.

Bu süreçte FBI ve CIA tarafından incelemeye alınan Mandel, herhangi bir kuralı çiğnememişti.

Toplamda 14 farklı loto kazanan Mandel, kazandığı milyonlarca dolarla yatırımcılarını da memnun etti ve sonrasında Vanuatu adalarındaki bir sahil evine çekildi.

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