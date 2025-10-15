Kanadalılar Neden Sütü Poşetle Alır?
Kanada’ya gidenlerin markette fark ettiği ilk şeylerden biri sütlerin poşet içinde satılması oluyor. Karton kutular ya da plastik şişeler yerine saydam poşetlerle dolu raflar, çoğu ziyaretçiyi şaşırtıyor. Aslında bu alışkanlık 1960’lardan beri sürüyor. Üstelik sadece Kanada’da değil, dünyanın pek çok ülkesinde de yaygın.
Peki ama neden? Bakalım...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kanada’da süt poşetleri ilk kez 1967’de DuPont adlı gıda ve ambalaj şirketi tarafından tanıtıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bugün Kanada’da satılan sütün yaklaşık yarısı hala poşetle satılıyor.
Kanada, bu yöntemi benimseyen tek ülke değil.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın