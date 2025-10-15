onedio
Kanadalılar Neden Sütü Poşetle Alır?

Kanadalılar Neden Sütü Poşetle Alır?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
15.10.2025 - 07:22

Kanada’ya gidenlerin markette fark ettiği ilk şeylerden biri sütlerin poşet içinde satılması oluyor. Karton kutular ya da plastik şişeler yerine saydam poşetlerle dolu raflar, çoğu ziyaretçiyi şaşırtıyor. Aslında bu alışkanlık 1960’lardan beri sürüyor. Üstelik sadece Kanada’da değil, dünyanın pek çok ülkesinde de yaygın. 

Peki ama neden? Bakalım...

Kanada'da süt poşetleri ilk kez 1967'de DuPont adlı gıda ve ambalaj şirketi tarafından tanıtıldı.

Kanada’da süt poşetleri ilk kez 1967’de DuPont adlı gıda ve ambalaj şirketi tarafından tanıtıldı.

O dönem süt, cam şişelerde satılıyordu, fakat bu şişeler hem maliyetliydi hem de kırılma riski taşıyordu. DuPont’un 'pillow pouch' adı verilen plastik süt torbaları daha hafif, ucuz ve kolay taşınabilir bir alternatif sundu.

Asıl dönüm noktası ise 1970’lerde Kanada’nın metrik sisteme geçişiyle geldi. Eski şişe ve kutu ölçülerinin yeniden tasarlanması gerekiyordu ancak poşetler litre ölçüsüne çok daha kolay uyum sağladı. 

Böylece Kanada, sütü poşette satmanın en pratik çözüm olduğuna karar verdi. Zamanla bu alışkanlık özellikle Quebec, Ontario ve Maritimes bölgelerinde günlük yaşamın parçası haline geldi.

Bugün Kanada'da satılan sütün yaklaşık yarısı hala poşetle satılıyor.

Bugün Kanada’da satılan sütün yaklaşık yarısı hala poşetle satılıyor.

Bunun en büyük nedenlerinden biri ekonomik verimlilik. Plastik poşetler, geleneksel süt şişelerine göre yaklaşık %75 daha az plastik içeriyor. Bu da hem üretim hem de nakliye maliyetlerinde ciddi tasarruf sağlıyor.

Çevresel açıdan da avantajları büyük. Daha ince plastik, daha az atık anlamına geliyor. Eater’ın aktardığına göre poşet süt, karbon ayak izini azaltan en verimli süt paketleme yöntemlerinden biri. Üstelik taşınması da daha kolay olduğu için lojistikte daha az enerji harcanıyor.

Kanada, bu yöntemi benimseyen tek ülke değil.

Kanada, bu yöntemi benimseyen tek ülke değil.

Hindistan, Çin, Rusya, İsrail, Macaristan, Güney Afrika, hatta bazı ABD eyaletlerinde bile süt poşetle satılıyor. 

Ancak Kanada’da bu yöntem o kadar benimsenmiş durumda ki, özellikle Ontario’da halkın yaklaşık %80’i hala sütünü poşetten içiyor.

