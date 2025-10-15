Kanadalılar Neden Sütü Poşetle Alır?

O dönem süt, cam şişelerde satılıyordu, fakat bu şişeler hem maliyetliydi hem de kırılma riski taşıyordu. DuPont’un 'pillow pouch' adı verilen plastik süt torbaları daha hafif, ucuz ve kolay taşınabilir bir alternatif sundu.

Asıl dönüm noktası ise 1970’lerde Kanada’nın metrik sisteme geçişiyle geldi. Eski şişe ve kutu ölçülerinin yeniden tasarlanması gerekiyordu ancak poşetler litre ölçüsüne çok daha kolay uyum sağladı.

Böylece Kanada, sütü poşette satmanın en pratik çözüm olduğuna karar verdi. Zamanla bu alışkanlık özellikle Quebec, Ontario ve Maritimes bölgelerinde günlük yaşamın parçası haline geldi.