Sevgili Akrep, bugün senin için iletişimde oldukça güçlü bir gün olacak. Sadece konuşmaların değil, sessiz kaldığın anların da etkisi büyük. Bir telefon görüşmesi, bir mesaj ya da hatta kısa bir göz teması bile dengeleri değiştirebilir. Unutma, doğru zamanda söylenen bir kelime, tüm oyunun kurallarını yeniden yazdırabilir!

Tam da bu noktada bilgiyi doğru zamanda ve doğru yerde kullanmak konusunda daha dikkatli olmalısın. Sezgilerin bugün seni hiç yanıltmıyor olsa da aklınla hareket etmeli, iş dünyasının nabzını sözlerinle tuttuğunu unutmamalısın. Öte yandan bugün yeni bir iş teklifi ya da pozisyon değişikliği gündeme gelirse, kendini göstermekte hiç zorlanmayacağını da söylemeliyiz. Bol şans!

Aşk hayatında ise gizemli bir atmosfer hakim. Yarım bırakılan cümleler, uzun süren bakışlar ve gecenin içine yayılan belirsiz bir his... İşte bu gizemli atmosfer, aşk hayatını daha da çekici kılabilir. Bu gece, yıldızların altında, sessiz ama yoğun bir tutku seni bekliyor olabilir. Görünen o ki kaostan gelen aşkla unutulmaz anılar biriktirebilirsin! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…