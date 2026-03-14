İstanbul'da Ara Tatil ve Ramazan Bayramı'nda Çocuklarla Yapılacak Etkinlikler: 16 – 22 Mart Etkinlik Takvimi

Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
14.03.2026 - 12:39

Ara tatil heyecanı ile birleşen Ramazan Bayramı'nda İstanbul'un hem Anadolu hem Avrupa Yakası, birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği yapıyor. 16 - 22 Mart tarihlerinde sahneleri dolduracak olan tiyatro, müzikal, opera, karnaval ve sirk gösterileri İstanbullu çocukları eğlenirken öğrenmeye davet ediyor. Bilim, sanat, genel kültür ve el becerileri gibi çeşitli konularda düzenlenen etkinlikler ve müzeler de bu hafta takviminizde yer almalı. 

Peki, İstanbul'da bu hafta çocuklarla ne yapılır? Bu hafta hangi çocuk filmi vizyona giriyor? Ara tatilde hangi çocuk tiyatro oyunları sahneleniyor? 16 – 22 Mart haftası hangi müzeye, atölyeye, etkinliğe ya da sergiye gidilir? Ramazan Bayramı'nda İstanbul'da nereye gidilir?

Uyarı: Etkinliklerin güncelliğini teyit etmek ve sınırlı kontenjanlar dolmadan bilet alabilmek için bilet satış platformlarını ziyaret edebilirsiniz. Bu metin, bir reklam metni olmayıp eğitici ve eğlenceli etkinlikler için bir öneri listesidir.

İstanbul'da Bu Hafta Hangi Çocuk Oyununa Gidilir?

Ara tatilde İstanbul'da düzenlenen hem keyifli hem de öğretici etkinlikler takvimi belli oldu. Anadolu ve Avrupa Yakası'ndaki sahneleri dolduran birbirinden özel ve eğlenceli çocuk oyunları Ramazan Bayramı'nda farklı bir deneyim yaşamak isteyenler için biçilmiş kaftan. 

İşte bu hafta, 16 – 22 Mart tarihleri arasında Anadolu Yakası'nda sahnelenecek olan çocuk tiyatroları: 

16  22 Mart Anadolu Yakası Çocuk Tiyatro Oyunları:  

  • 16 Mart Pazartesi 13.00 – Mahşer-i Cümbüş Çocuk (6+ Yaş) – Kadıköy Barış Manço Kültür Merkezi

  • 17 Mart Salı 13.00 – Sihirli Kütüphane (3+ Yaş) – Halis Kurtça Çocuk Kültür Merkezi

  • 18 Mart Çarşamba 13.00 – Kayıp Köpek Üzüm (2+ Yaş) – Akasya Kültür Sanat

  • 19 Mart Perşembe 13.00 – 80 Günde Dünya Turu (4–17 Yaş) – Kadıköy Barış Manço Kültür Merkezi

  • 21 Mart Cumartesi 13.00 – Süper Patates ve Kaçak Bezelye: Süper Köpüklü Macera (2+ Yaş) – Akasya Kültür Sanat

  • 21 Mart Cumartesi 13.00 – Karlar Ülkesi Meçhule Doğru (3–6 Yaş) – Hilltown Seyirlik Sahne

  • 22 Mart Pazar 13.00 – Süper Patates ve Kaçak Bezelye: Süper Köpüklü Macera (2+ Yaş) – Akasya Kültür Sanat

  • 22 Mart Pazar 13.30 – Sevimli Cin ve Alaaddin: Özgürlük Şarkısı (3–10 Yaş) – Acıbadem Universitesi ACU Sahne

  • 22 Mart Pazar 15.00 – Benim Küçük Yıldızım (3–6 Yaş) – Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi

  • 22 Mart Pazar 12.00 – Fındıkkıran (6–9 Yaş) – Ümraniye Sahnesi

Avrupa Yakası'ndaki eğlenceli ve öğretici çocuk oyunlar için de erkenden bilet almayı ihmal etmeyin: 

16  22 Mart Avrupa Yakası Çocuk Tiyatro Oyunları:   

  • 16 Mart Pazartesi 13.00 – Serhat Abi'nin Bilim Fabrikası (3–15 Yaş) – Torium Sahne'de kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler ise 17, 18 ve 19 Mart'taki seanslara da katılabilir. 

  • 16 Mart Pazartesi 13.00 – Süper Patates ve Kaçak Bezelye (2+ Yaş) – Kanyon Cambazhane

  • 17 Mart Salı 13.00 – Charlie'nin Çikolata Fabrikasında (2+ Yaş) – DasDas İstinyePark Açık Sahne

  • 17 Mart Salı 15.00 – Küçük Prens ve Arkadaşları (3+ Yaş) – Cem Karaca Kültür Merkezi

  • 22 Mart Pazar 12.00 – Sesler Ülkesi (4+ Yaş) – Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi

  • 22 Mart Pazar 14.00 – Çöpsüz Dünya (6–9 Yaş) – FSM Kültür Sanat Merkezi Rasim Öztekin Sahnesi

  • 22 Mart Pazar 12.00 – Masal (5–17 Yaş) – Kağıthane Sadabad Sahnesi

İstanbul'da Bu Hafta Vizyonda Hangi Çocuk Filmleri Var?

1. Şampiyon Keçi (GOAT)

  • Konusu: Küçük bir keçi olan Will, 'roarball' (basketbolun daha sert ve hızlı bir versiyonu) ligine katılmanın hayalini kurar. Diğer hayvanların küçümsemelerine rağmen, azmi ve hızıyla en büyüklerin arenasında kendine yer açmaya çalışan Will'in ilham verici ve komik mücadelesi anlatılıyor.

Vizyon Tarihi: 20 Mart 2026

Yaş Aralığı: 6+ Yaş

2. David

  • Konusu: Tarihin en ünlü hikayelerinden biri olan Davut ve Golyat mücadelesini epik bir animasyon diliyle beyaz perdeye taşıyor. Cesaretin sadece fiziksel güçle değil, inanç ve zekayla ilgili olduğunu vurgulayan sürükleyici bir yapım.

Vizyon Tarihi: 18 Mart 2026

Yaş Aralığı: 7+ Yaş

Bu hafta vizyona girmesi planlanan filmlerin yanı sıra geçtiğimiz haftalarda izleyici ile buluşan ama henüz gösterimi devam eden filmler de listemizde yerini aldı. Daha izlemeye fırsat bulamayanlar için İstanbul'da gösterimdeki çocuk filmleri: 

1. Şarkıcı Balina

  • Konusu: Genç kambur balina Vincent, sesini bulmak ve kendine güvenmek için büyük bir maceraya atılır. Denizlerin derinliklerinden sahnelere uzanan yolculuğunda, yeni arkadaşlıklar kurar ve cesaretini sınar.

Vizyon Tarihi: 13 Mart 2026

Yaş Aralığı: 5+ Yaş

2. Dino Ailesi

  • Konusu: Bir baba ve ailesi, yanlışlıkla tarih öncesi döneme yolculuk eder. Dinozorlarla dolu bu dünyada hayatta kalmaya ve evlerine dönmeye çalışırken hem birbirlerine hem de yeni arkadaşlarına güvenmeyi öğrenirler.

Vizyon Tarihi: 13 Mart 2026

Yaş Aralığı: 6+ Yaş

3. Hoplayanlar (Hoppers)

  • Konusu: Mabel’in bilinç aktarımıyla hayvanların dünyasını bir kunduzun gözünden keşfetme macerası. Doğayı kurtarmak için teknoloji ve hayvani içgüdülerin birleştiği sürprizlerle dolu bir yolculuk.

Vizyon Tarihi: 6 Mart 2026

Yaş Aralığı: 5+ Yaş

4. Süper Mario Galaksi Filmi

  • Konusu: Bowser'ı yendikten sonra Mario ve Luigi, bu kez Bowser Jr.'ın kurduğu yeni bir tehditle karşı karşıya kalır. Eski ve yeni yol arkadaşlarıyla birlikte yıldızlararası bir yolculuğa çıkan kardeşler, galaksiyi kurtarmak için Yoshi ile omuz omuza verirler.

Vizyon Tarihi: 13 Mart 2026 (Bazı salonlarda ön gösterimde)

Yaş Aralığı: 6+ Yaş

5. Kayıp Kaplan (The Lost Tiger)

  • Konusu: Yavruyken ailesinden ayrılan ve bir güreşçi kanguru ailesi tarafından evlat edinilen Teo, köklerine dair gizemli görüntüler görmeye başlar. Kendi kimliğini bulmak ve anavatanını yok olmaktan kurtarmak için tehlikeli ama bir o kadar da eğlenceli bir yolculuğa çıkar.

Vizyon Tarihi: 13 Mart 2026

Yaş Aralığı: 5+ Yaş

İstanbul'da Bu Hafta Çocuklar İçin Hangi Gösteriler Var?

Megakent, çocuklar için bir eğlence merkezi olmaya devam ediyor. Tiyatro, bale, opera ve müzikallerin yanında, çocuklar için düzenlenen gösteriler de sanat etkinliklerini renklendiriyor. İşte bu hafta İstanbul'daki sirk, illüzyon ve sihir gösterileri: 

16  22 Mart Anadolu Yakası Sihir ve İllüzyon Gösterileri

  • 16 Mart Pazartesi 13.00 – Sermet Erkin - Çocuklar için İnteraktif İllüzyon Gösterisi (4–17 Yaş) – Hilltown Seyirlik Sahne

  • 18 Mart Çarşamba 13.00 – Çocukça Şeyler (3 Yaş+) – Halis Kurtça Çocuk Kültür Merkezi

16  22 Mart Avrupa Yakası Karnaval Gösterisi

  • 21 Mart Cumartesi 14.00 – Necmi Yapıcı ile Eğlence Karnavalı (5 Yaş+) – Biletinial Torium Sahne

İstanbul'da Bu Hafta Çocuklar İçin Opera Var mı?

16 ile 22 Mart 2026 tarihleri arasında, İstanbul'da çocuklar için düzenlenen modern dans, müzikal ve opera etkinlikleri, klasik sanatlarla keyifli bir tatil geçirmek isteyenler adına eşsiz birer seçim olacaktır. 

16  22 Mart Anadolu Yakası Çocuk Müzikali

  • 17 Mart Salı 12.00 – Neşeli Günler (The Sound of Music) (3+ Yaş) – Kozzy Gönül Ülkü Gazanfer Özcan Sahnesi

  • 22 Mart Pazar 15.00 – Maşa ile Koca Ayı Sürpriz Gösteri (2+ Yaş) – Hilltown Seyirlik Sahne

16  22 Mart Avrupa Yakası Çocuk Müzikali

  • 17 Mart Salı 13.00 – Bay Majör'ün Müzik Yolculuğu: Mozart (6–9 Yaş) – AKM Tiyatro Salonu

16  22 Mart  Çocuk Operası

  • 16 Mart Pazartesi 20.30 – Opera Studio 'Endülüs'ten Rönesans'a Opera Rüyası' - İstanbul DOB (7 Yaş+) – Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi

İstanbul'da Bu Hafta Çocuklarla Nereye Gidilir? Hangi Etkinlikler Var?

İstanbul'da bu hafta, çocuklarınızın gelişimine katkı sağlayacak, el becerilerini geliştirecek ve sosyal becerilerini genişletecek atölye ve workshop'lar bulunuyor. Şehrin 16 – 22 Mart haftasına özel atölyeleri, çocuklarınıza hem eğlenme hem de öğrenme fırsatı sunacak:

Avrupa Yakası'nda Çocuklarla Gidilecek Atölyeler

  • Mikro Formlarla Sanat (Ara Tatil Sanat Okulu) – Çocuklar müze koleksiyonundaki yapıtları inceleyerek mikro dünyaların estetiğini keşfeder ve kendi sanatsal üretimlerini gerçekleştirirler. Sanat tarihinden örneklerle desteklenen yaratıcı bir süreçtir.

Etkinlik Türü: Atölye Yaş Sınırı: (7-10)

16 Mart Pazartesi 10.30 - İstanbul Modern

  • Kukla Yapım Atölyesi – Çocuklar farklı materyalleri kullanarak kendi hayal dünyalarındaki karakterleri kuklaya dönüştürürler. Hem el becerilerini geliştirir hem de ürettikleri karakterlerle hikaye anlatıcılığı yaparlar.

Etkinlik Türü: Atölye Yaş Sınırı: (5-9)

16 Mart Pazartesi 15.00 - İstanbul Kitapçısı (Kültür.İstanbul)

  • Çocuk Atölye: Renkli Kuşlar Notluk Atölyesi

Etkinlik Türü: Atölye 

17 Mart Salı 15.00 - İstanbul Kitapçısı (Kültür.İstanbul)

  • Çocuk Atölye: Kozalaktan Baykuş Yapım Atölyesi

Etkinlik Türü: Atölye 

18 Mart Çarşamba 15.00 - İstanbul Kitapçısı (Kültür.İstanbul)

Anadolu Yakası'nda Çocuklarla Gidilecek Atölyeler: 

  • Bilim Deneyleri – Çocuklar Müze Gazhane Bilim Merkezi'nde fizik, kimya ve biyoloji prensiplerini oyun temelli düzeneklerle keşfederler. Merak duygusunu bilimsel keşfe dönüştüren sürekli bir etkinlik alanıdır.

Etkinlik Türü: Atölye/Deneyim Yaş Sınırı: (4+ Yaş)

16-22 Mart Haftası (Pazartesi hariç her gün) 10.00-19.00 - Müze Gazhane

  • İklim İçin Oyun Atölyesi – İklim Müzesi bünyesinde gerçekleştirilen bu atölyede çocuklar, oyunlar aracılığıyla karbon ayak izi ve geri dönüşüm gibi kavramları öğrenerek çevre bilinci kazanırlar.

Etkinlik Türü: Atölye Yaş Sınırı: (6-12)

21 Mart Cumartesi 14.00 - Müze Gazhane

Ramazan Bayramı'nda Çocuklarla Nereye Gitmeli? Bu Hafta Hangi Müzeye Gidilmeli?

İstanbul’un tarihi dokusu ve modern eğlence anlayışı, 16 – 22 Mart 2026 haftasında çocuklara bambaşka bir dünyanın kapılarını aralıyor. İşte bu hafta minik gezginlerin keşfedebileceği, klasik müze anlayışının dışına çıkan tamamen yeni ve interaktif rota öneriler:

Yeni Nesil Sergiler ve Deneyim Alanları:

  • Küçük Prens Sergisi (Le Petit Prince Exhibition) – Akasya AVM: Antoine de Saint-Exupéry’nin ölümsüz eserini devasa projeksiyonlar ve dijital sanatla birleştiren bu sergi, çocukları büyülü bir yolculuğa çıkarıyor. Hikayenin içinde bizzat yer alma hissi uyandıran bu deneyim, her yaştan çocuğun hayal gücünü zorluyor. (3 Yaş+)

  • Şirinler Köyü (The Smurf Experience) – Vadistanbul: Vadistanbul’da kurulan bu köyde çocuklar, Şirinler’in sihirli dünyasına adım atıyor. Orman atmosferinde yürüyüş yaparken mapping teknolojisiyle canlanan sahneleri izleyebilir, VR gözlüklerle Şirinler’in gökyüzü yolculuğuna katılabilir.

  • İllüzyon Müzesi – İstiklal: Algılarınızı altüst edecek bu müzede çocuklar, yerçekimine meydan okuyan odalarda yürüyebilir, aynalı labirentlerde yollarını bulmaya çalışırken beynin görsel yanılsamalarını eğlenceli bir yolla öğrenebilirler. Fotoğraf çekmek için de harika noktalar sunuyor.

Kültür, Sanat ve Teknoloji Durakları:

  • Arter – Dolapdere: Çağdaş sanatın en dinamik adreslerinden biri olan Arter, çocukların 'Sanat nedir?' sorusuna eğlenceli yanıtlar bulmasını sağlıyor. Özellikle hareketli heykeller (kinetik sanat) ve devasa ses enstalasyonları, çocukların dokunsal ve işitsel algılarını harekete geçiriyor. Müzenin mimarisi bile başlı başına bir keşif alanı sunuyor.

  • Müze Gazhane – Kadıköy: Tarihi bir havagazı fabrikasının devasa bir kültür kampüsüne dönüşümü! İçerisinde yer alan Bilim Merkezi ve İklim Müzesi, çocuklara ekoloji ve enerji konularını interaktif düzeneklerle anlatıyor. Ayrıca Karikatür ve Mizah Müzesi bölümü, çocukların kültürel mirasa kahkahalarla eşlik etmesini sağlıyor.

  • Sakıp Sabancı Müzesi (SSM) – Emirgan: Boğaz’ın kıyısında hem doğa hem de sanatla iç içe bir durak. Teknolojiyi sanatla harmanlayan dijital sergilerin yanı sıra, müze bahçesindeki asırlık ağaçlar ve heykel parkı, çocuklara açık havada bir kültür turu yapma imkanı tanıyor. Hat koleksiyonundaki dijital sunumlar, geleneksel sanatı çocuklara modern bir dille anlatıyor.

Eğitici ve Tematik Keşif Noktaları:

  • İş Bankası Resim Heykel Müzesi – Beyoğlu: Beyoğlu’nun kalbindeki bu tarihi binada çocuklar sadece tabloları izlemekle kalmıyor, 17 Mart'taki 'Müziğin Renkleri' veya 22 Mart'taki 'Renkli Şehir Haritaları' gibi atölyelerde sanatla iç içe vakit geçiriyorlar. 

  • Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesi – Merkezefendi: Türkiye’nin ilk tıbbi bitkiler bahçesi olan bu alan, çocuklara doğanın eczanesini tanıtıyor. 700'den fazla bitki türünü inceleyebilecekleri bahçede, QR kodlu etiketler sayesinde bitkilerin gizemli dünyasını keşfedebilir, seralarda egzotik türleri görebilir ve toprağa dokunmanın huzurunu yaşayabilirler.

  • Harbiye Askeri Müze – Şişli: Tarihe meraklı çocuklar için vazgeçilmez bir durak olan müzede; kılıçlar, zırhlar ve devasa toplar arasında bir zaman yolculuğu yapabilirsiniz.

  • Müze Gazhane 'İklim ve Bilim Müzesi' – Kadıköy: Burası sadece bir müze değil, interaktif bir öğrenme alanı. İklim Müzesi’nde küresel ısınmayı ve geri dönüşümü oyunlarla öğrenen çocuklar, Bilim Merkezi’nde fizik kurallarını deneyleyerek keşfediyorlar. 

Eğitici ve Öğretici Sosyal Deneyim:

  • Yerebatan Sarnıcı – Sultanahmet: Bizans döneminin devasa su deposu, yeni restorasyonuyla adeta bir sanat galerisi atmosferine büründü. Medusa başlarını ararken suyun üzerindeki platformlarda yürüyen çocuklar, mühendislik harikası bu yapıda tarihin derinliklerini etkileyici bir aydınlatma tasarımıyla keşfediyor.

Uyarı: Müze ve etkinlik alanlarının çoğu hafta içi de hafta sonu da ziyaret edilebilir. Ancak çocuk atölyeleri, özel etkinlikler ve eğitim programları dönemsel olarak değişebileceği için gitmeden önce ilgili müze veya merkezin güncel programını kontrol etmek yararlı olacaktır.

2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
