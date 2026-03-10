Ara Tatil ile Ramazan Bayramı Aynı Zamana mı Denk Geliyor? Tatil Kaç Gün? Okullar Ne Zaman Kapanıyor?
Ara tatilin kaldırılacağına ilişkin tartışmalar sürerken, Ramazan Bayramı'na da günler kaldı. İkinci ara tatil ile Ramazan Bayramı'nın yakın tarihlerde olması durumu, 'Ara tatil ile bayram aynı zamana mı denk geliyor?' sorusunu da gündeme getirdi. MEB 2025-2026 eğitim-öğretim yılı takvimi ise belli oldu. Peki, ikinci ara tatil ne zaman? Ramazan Bayramı ile ara tatil aynı haftada mı? Okullar ne zaman kapanıyor?
İşte, detaylar
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İkinci Ara Tatil Ne Zaman?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ara Tatil Ramazan Bayramına mı Denk Geliyor?
Ramazan Bayramı ve Ara Tatil Kaç Gün? Okullar Kaç Gün Kapalı Olacak?
Okullar Ne Zaman Kapanıyor?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın