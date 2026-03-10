onedio
Ara Tatil ile Ramazan Bayramı Aynı Zamana mı Denk Geliyor? Tatil Kaç Gün? Okullar Ne Zaman Kapanıyor?

Ara Tatil ile Ramazan Bayramı Aynı Zamana mı Denk Geliyor? Tatil Kaç Gün? Okullar Ne Zaman Kapanıyor?

Ramazan Bayramı Ara tatil
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
10.03.2026 - 10:35

Ara tatilin kaldırılacağına ilişkin tartışmalar sürerken, Ramazan Bayramı'na da günler kaldı. İkinci ara tatil ile Ramazan Bayramı'nın yakın tarihlerde olması durumu, 'Ara tatil ile bayram aynı zamana mı denk geliyor?' sorusunu da gündeme getirdi. MEB 2025-2026 eğitim-öğretim yılı takvimi ise belli oldu. Peki, ikinci ara tatil ne zaman? Ramazan Bayramı ile ara tatil aynı haftada mı? Okullar ne zaman kapanıyor? 

İşte, detaylar

İkinci Ara Tatil Ne Zaman?

İkinci Ara Tatil Ne Zaman?

2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimime göre, ikinci ara tatil 16 Mart 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 20 Mart 2026 Cuma sona erecek.

Ara Tatil Ramazan Bayramına mı Denk Geliyor?

Ara Tatil Ramazan Bayramına mı Denk Geliyor?

Evet, bu yıl ikinci ara tatil Ramazan Bayramı ile aynı döneme denk geliyor.

19 Mart 2026 tarihinde başlayacak olan Ramazan Bayramı arifesine denk gelen bu tatil, 20 Mart 2026 tarihinde bayramın ilk günü ile devam ediyor. 3 gün sürecek olan Ramazan Bayramı'nın son günü ise 22 Mart 2026 Pazar gününe denk geliyor.

Ramazan Bayramı ve Ara Tatil Kaç Gün? Okullar Kaç Gün Kapalı Olacak?

Ramazan Bayramı ve Ara Tatil Kaç Gün? Okullar Kaç Gün Kapalı Olacak?

Yeni bir eğitim-öğretim döneminin ikinci ara tatili, resmi takvime göre 16-20 Mart tarihleri arasında, toplamda 5 gün olarak belirlendi. Ancak hafta sonları da dahil olmak üzere, öğrencilerin toplamda 9 günlük bir dinlenme süresi olacak. 

Ara Tatil Ne Zaman Bitecek? Okullar Ne Zaman Açılacak?

  • Son dersin işlendiği gün: 13 Mart 2026, Cuma

  • Tatilin başladığı gün: 16 Mart 2026, Pazartesi

  • Tatilin sona erdiği gün: 20 Mart 2026, Cuma

  • Derslerin yeniden başladığı gün: 23 Mart 2026, Pazartesi

Bu durumda Ramazan Bayramı, ara tatil kapsamında kalacak. Yani, öğrencilerin tatili hafta sonları dahil 9 gün sürecek ve ara tatil uzamayacak.

Okullar Ne Zaman Kapanıyor?

Okullar Ne Zaman Kapanıyor?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan eğitim-öğretim takvimine göre, 2025-2026 akademik yılı 26 Haziran 2026 Cuma günü son bulacak. Bu tarihte öğrenciler, dönem boyunca gösterdikleri performansı yansıtan karnelerini alacaklar ve ardından yaz tatili başlayacak.

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
