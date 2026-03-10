Ara Tatil ile Ramazan Bayramı Aynı Zamana mı Denk Geliyor? Tatil Kaç Gün? Okullar Ne Zaman Kapanıyor?

Yeni bir eğitim-öğretim döneminin ikinci ara tatili, resmi takvime göre 16-20 Mart tarihleri arasında, toplamda 5 gün olarak belirlendi. Ancak hafta sonları da dahil olmak üzere, öğrencilerin toplamda 9 günlük bir dinlenme süresi olacak.

Ara Tatil Ne Zaman Bitecek? Okullar Ne Zaman Açılacak?

Son dersin işlendiği gün: 13 Mart 2026, Cuma

Tatilin başladığı gün: 16 Mart 2026, Pazartesi

Tatilin sona erdiği gün: 20 Mart 2026, Cuma

Derslerin yeniden başladığı gün: 23 Mart 2026, Pazartesi

Bu durumda Ramazan Bayramı, ara tatil kapsamında kalacak. Yani, öğrencilerin tatili hafta sonları dahil 9 gün sürecek ve ara tatil uzamayacak.