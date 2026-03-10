onedio
Yüzde Kaç Manipülatörsün?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
10.03.2026

İnsan ilişkilerinde bazen farkında olmadan küçük oyunlar oynarız. Birinin fikrini değiştirmek için biraz duygusal davranmak, ortamı kendi lehimize çevirmek ya da istediğimizi elde etmek için strateji yapmak… Peki bunlar ne kadar masum, ne kadar manipülasyon? Kimi insanlar açık ve doğrudan iletişimi tercih ederken bazıları daha dolaylı yollar kullanır. Bu test de tam olarak bu noktayı merak ediyor: Sen insanları etkileme konusunda ne kadar manipülatifsin?

