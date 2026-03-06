Evet/Hayır Testine Göre Sen Vazgeçilmez Biri misin?

Bazı insanlar vardır, ortamda yoklukları hemen hissedilir. Mesaj atmadıklarında merak edilirler, bir masadan kalktıklarında boşluk oluşur. Peki bu “vazgeçilmezlik” gerçekten karakterle mi ilgili, yoksa sadece bir algı mı? Vazgeçilmez olmak; fedakârlık yapmak, herkesi mutlu etmeye çalışmak ya da sürekli ulaşılabilir olmak demek değildir. Asıl mesele; değer görmek, sınır koyabilmek ve birinin hayatında gerçek bir yer edinebilmektir.

Peki sen vazgeçilebilir misin?