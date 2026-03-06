onedio
article/comments
article/share
Haberler
Test
İlişki Testleri
, Kişilik Testleri
Evet/Hayır Testine Göre Sen Vazgeçilmez Biri misin?

Evet/Hayır Testine Göre Sen Vazgeçilmez Biri misin?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
06.03.2026 - 11:50

Bazı insanlar vardır, ortamda yoklukları hemen hissedilir. Mesaj atmadıklarında merak edilirler, bir masadan kalktıklarında boşluk oluşur. Peki bu “vazgeçilmezlik” gerçekten karakterle mi ilgili, yoksa sadece bir algı mı? Vazgeçilmez olmak; fedakârlık yapmak, herkesi mutlu etmeye çalışmak ya da sürekli ulaşılabilir olmak demek değildir. Asıl mesele; değer görmek, sınır koyabilmek ve birinin hayatında gerçek bir yer edinebilmektir.

Peki sen vazgeçilebilir misin?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Evet/Hayır Testine Göre Sen Vazgeçilmez Biri misin?

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlgini çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın