Etkilenirim / Etkilenmem Testine Göre Daha Ne Kadar Yalnız Kalacaksın?

Bazen tek bir bakış yeter. Bazen aylarca konuşsan da kalbin kıpırdamaz. Peki sen gerçekten zor etkilenen biri misin, yoksa farkında olmadan kalbini duvarlarla mı çeviriyorsun? Bu testte karşına farklı partner ihtimalleri, ilişki anları ve “acaba?” dedirten senaryolar çıkacak. Her birine sadece şunu diyeceksin: Etkilenirim ya da Etkilenmem. Cevapların, yalnızlığının daha ne kadar süreceğini söylüyor olabilir…

Hazırsan başlayalım!