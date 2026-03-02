onedio
Suya Alerjisi Olan Kadın Yaşadıklarını Paylaştı: "Acı Çekiyorum"

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
02.03.2026 - 16:02

Su, çoğu insan için sıradan bir ihtiyaçken 23 yaşındaki Chelsea için ciddi bir sağlık sorunu. Nadir görülen su alerjisi nedeniyle her duş sonrası ağrılı döküntüler yaşadığını belirten genç kadın, “Acı çekiyorum” diyerek yaşadıklarını paylaştı.

Milyarlarca insan için sıradan bir ihtiyaç olan su, 23 yaşındaki Chelsea için ciddi bir sağlık sorunu anlamına geliyor.

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken genç kadın, suyla temas ettiğinde cildinde şiddetli kaşıntı ve ağrılı döküntüler oluştuğunu açıkladı.

TikTok’ta @chelseaax8 kullanıcı adıyla içerik üreten Chelsea, duş almaya devam ettiğini ancak her seferinde yoğun acı çektiğini belirtti. “Herkes gibi yıkanıyorum ama sonrasında ciddi bir ağrı ve kaşıntıyla mücadele ediyorum” diyen genç kadın, suyu içebildiğini ancak cildine temas etmemesi için son derece dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

Yağmur ve ter dahil olmak üzere her türlü suyun cildinde reaksiyona yol açtığını söyleyen Chelsea, yüz, sırt, göğüs ve kollarında ağrılı kızarıklıklar oluştuğunu ifade etti.

Aylık iğne tedavisi gördüğünü ve her gün düzenli ilaç kullandığını belirten genç kadın, tanısının 13 yaş civarında konulduğunu aktardı.

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
