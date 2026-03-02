Suya Alerjisi Olan Kadın Yaşadıklarını Paylaştı: "Acı Çekiyorum"
Su, çoğu insan için sıradan bir ihtiyaçken 23 yaşındaki Chelsea için ciddi bir sağlık sorunu. Nadir görülen su alerjisi nedeniyle her duş sonrası ağrılı döküntüler yaşadığını belirten genç kadın, “Acı çekiyorum” diyerek yaşadıklarını paylaştı.
Milyarlarca insan için sıradan bir ihtiyaç olan su, 23 yaşındaki Chelsea için ciddi bir sağlık sorunu anlamına geliyor.
Yağmur ve ter dahil olmak üzere her türlü suyun cildinde reaksiyona yol açtığını söyleyen Chelsea, yüz, sırt, göğüs ve kollarında ağrılı kızarıklıklar oluştuğunu ifade etti.
