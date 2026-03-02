Suya Alerjisi Olan Kadın Yaşadıklarını Paylaştı: "Acı Çekiyorum"

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken genç kadın, suyla temas ettiğinde cildinde şiddetli kaşıntı ve ağrılı döküntüler oluştuğunu açıkladı.

TikTok’ta @chelseaax8 kullanıcı adıyla içerik üreten Chelsea, duş almaya devam ettiğini ancak her seferinde yoğun acı çektiğini belirtti. “Herkes gibi yıkanıyorum ama sonrasında ciddi bir ağrı ve kaşıntıyla mücadele ediyorum” diyen genç kadın, suyu içebildiğini ancak cildine temas etmemesi için son derece dikkatli olması gerektiğini vurguladı.