Yazı İcat Edilmeden Önce Geliştirilen İşaret Sistemi Ortaya Çıktı

Yapılan hesaplamalı analizler, işaret dizilerinin bilgi yoğunluğunu ve sıralanış düzenini ortaya koydu. Sistem tam anlamıyla bir yazı dili olarak tanımlanamasa da, Mezopotamya’da MÖ 3.500 civarında ortaya çıkan erken proto-çivi yazısı ile yapısal benzerlikler taşıdığı belirlendi.

Araştırma ekibine göre bu işaretleme sistemi yaklaşık 10 bin yıl boyunca kullanıldıktan sonra ortadan kayboldu. Bulgular, insanlığın sembolik iletişim kapasitesinin sanılandan çok daha erken bir dönemde karmaşık bir düzeye ulaştığını gösteriyor.