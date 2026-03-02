Yazı İcat Edilmeden Önce Geliştirilen İşaret Sistemi Ortaya Çıktı
Kaynak: https://www.reuters.com/science/40000...
Yazının insanlık tarihindeki en büyük kırılma noktalarından biri olduğu düşünülürken, yeni bir araştırma bu anlatıyı daha da geriye taşıdı. Avrupa’da yaşayan avcı-toplayıcı toplulukların, yazıdan on binlerce yıl önce belirli kurallara dayanan bir işaret sistemi geliştirdiği ortaya kondu. Paleolitik döneme ait bu semboller, rastgele çiziklerden ibaret değil bilinçli ve düzenli bir bilgi aktarım biçimine işaret ediyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yaklaşık 40 bin yıl önce Avrupa’da yaşayan avcı-toplayıcı toplulukların, yazı ortaya çıkmadan çok önce belirli kurallara dayanan bir işaret sistemi geliştirdiği belirlendi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
43 Bin Yıllık Semboller İncelendi
Proto-Çivi Yazısıyla Benzerlik
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın