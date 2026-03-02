onedio
Yazı İcat Edilmeden Önce Geliştirilen İşaret Sistemi Ortaya Çıktı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
02.03.2026 - 16:22

Yazının insanlık tarihindeki en büyük kırılma noktalarından biri olduğu düşünülürken, yeni bir araştırma bu anlatıyı daha da geriye taşıdı. Avrupa’da yaşayan avcı-toplayıcı toplulukların, yazıdan on binlerce yıl önce belirli kurallara dayanan bir işaret sistemi geliştirdiği ortaya kondu. Paleolitik döneme ait bu semboller, rastgele çiziklerden ibaret değil bilinçli ve düzenli bir bilgi aktarım biçimine işaret ediyor.

Yaklaşık 40 bin yıl önce Avrupa’da yaşayan avcı-toplayıcı toplulukların, yazı ortaya çıkmadan çok önce belirli kurallara dayanan bir işaret sistemi geliştirdiği belirlendi.

Paleolitik döneme ait oyma izlerinin rastgele çizikler olmadığı; aksine bilinçli ve anlam yüklü bir sembol düzeni oluşturduğu anlaşılıyor.

43 Bin Yıllık Semboller İncelendi

Almanya’daki Svabya Alpleri başta olmak üzere Orta Avrupa’da bulunan ve 43.000 ila 34.000 yıl öncesine tarihlenen 260’tan fazla nesne üzerinde 3.000’i aşkın kazınmış işaret analiz edildi. Bu buluntular, Orta Avrupa’ya ulaşan ilk modern insan topluluklarıyla ilişkilendirilen Aurignacien kültürü dönemine ait.

Eserlerde tekrar eden X işaretleri, çizgiler, noktalar ve çentikler dikkat çekiyor. Araştırmacılar, sembollerin belirli figür türleriyle birlikte kullanıldığını tespit etti. Örneğin X işaretleri çoğunlukla hayvan figürlerinde görülürken, nokta dizileri insan ve aslan betimlemeleriyle ilişkilendiriliyor.

Proto-Çivi Yazısıyla Benzerlik

Yapılan hesaplamalı analizler, işaret dizilerinin bilgi yoğunluğunu ve sıralanış düzenini ortaya koydu. Sistem tam anlamıyla bir yazı dili olarak tanımlanamasa da, Mezopotamya’da MÖ 3.500 civarında ortaya çıkan erken proto-çivi yazısı ile yapısal benzerlikler taşıdığı belirlendi.

Araştırma ekibine göre bu işaretleme sistemi yaklaşık 10 bin yıl boyunca kullanıldıktan sonra ortadan kayboldu. Bulgular, insanlığın sembolik iletişim kapasitesinin sanılandan çok daha erken bir dönemde karmaşık bir düzeye ulaştığını gösteriyor.

