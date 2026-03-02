Uber’den Getir Hamlesi: Rekabet Kurulu’na Başvurdu

Rekabet Kurumu'nun resmi internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre; Uber, Getir Perakende Lojistik A.Ş.’nin iki ana kolu üzerinde tam yetki istiyor. Başvuru dosyasında yer alan faaliyet alanları şunlar:

Çevrimiçi yemek siparişi ve teslimat hizmetleri (GetirYemek)

Çevrimiçi hızlı tüketim malları siparişi (Hızlı Market)

Gerçekleşecek operasyon, hem varlık hem de hisse devri yöntemini kapsıyor. Bu da Uber’in Getir’in mevcut ekosistemindeki lojistik ağından kullanıcı veritabanına kadar geniş bir yelpazede kontrolü ele alacağı anlamına geliyor. Şimdi gözler Rekabet Kurulu’nun vereceği kararda. Kurulun incelemesi ve onayı sonrasında, Türkiye'deki hızlı ticaret (q-commerce) pazarında dengelerin tamamen değişmesi bekleniyor.