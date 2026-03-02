onedio
Uber’den Getir Hamlesi: Rekabet Kurulu’na Başvurdu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
02.03.2026 - 17:11

Getir ve Uber el sıkışmaya hazırlanıyor. Uber'in Getir'i satın alma hamlesi resmiyete döküldü. Uber Technologies, Getir’in yemek ve hızlı market teslimatı operasyonlarını devralmak için Rekabet Kurulu’na başvurdu.

Uber, Getir için Rekabet Kurumu'na başvurdu.

Rekabet Kurumu'nun resmi internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre; Uber, Getir Perakende Lojistik A.Ş.’nin iki ana kolu üzerinde tam yetki istiyor. Başvuru dosyasında yer alan faaliyet alanları şunlar:

  • Çevrimiçi yemek siparişi ve teslimat hizmetleri (GetirYemek)

  • Çevrimiçi hızlı tüketim malları siparişi (Hızlı Market)

Gerçekleşecek operasyon, hem varlık hem de hisse devri yöntemini kapsıyor. Bu da Uber’in Getir’in mevcut ekosistemindeki lojistik ağından kullanıcı veritabanına kadar geniş bir yelpazede kontrolü ele alacağı anlamına geliyor. Şimdi gözler Rekabet Kurulu’nun vereceği kararda. Kurulun incelemesi ve onayı sonrasında, Türkiye'deki hızlı ticaret (q-commerce) pazarında dengelerin tamamen değişmesi bekleniyor.

