İran Basını Duyurdu: Hamaney’in Eşi ABD-İsrail Saldırısında Öldü

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
02.03.2026 - 17:22

ABD-İsrail saldırısında ölen İran dini lideri Ali Hamaney’in eşi Mansure Hoceste Bakırzade hayatını kaybetti. İran basının haberine göre Hamaney’in yanı sıra kızı, torunu, damadı ve gelinlerinden biri yaşamını yitirmişti.

İran basını Hamaney'in eşinin de saldırılarda öldüğünü duyurdu.

İsrail ve ABD'nin ortak saldırı düzenlendiği İran'da dini lider Hamaney öldürülmüştü. Hamaney'in eşi Mansure Hoceste Bakırzade'nin de saldırıda öldüğü açıklandı. İran Devrim Muhafızları’na yakınlığıyla bilinen Tesnim Haber Ajansı, Hamaney'in eşinin öldüğünü bildirdi. 28 Şubat'ta başlayan saldırılarda Ali Hamaney’in yanı sıra kızı, torunu, damadı ve gelinlerinden birinin de yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
