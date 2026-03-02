Çok Sayıda Ülkeye Uçuşlar İptal Edildi! Ulaştırma Bakanı Açıkladı
Orta Doğu’da yaşanan savaş nedeniye Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, açıklamalarda bulundu. Uraloğlu, güvenlik riski nedeniyle çok sayıda ülkeye uçuşların geçici olarak durdurulduğunu bildirdi. Mevcut durumun düzelmemesi halinde iptallerin günlük olarak uzatılabileceği vurgulandı.
Çok sayıda ülkeye uçuş iptal edildi.
