Çok Sayıda Ülkeye Uçuşlar İptal Edildi! Ulaştırma Bakanı Açıkladı

Ulaştırma ve altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, uçuş iptalleriyle ilgili X hesabından paylaşım yaptı. “Orta Doğu hava sahalarındaki gelişmeleri anlık olarak takip ediyoruz” diyen Uraloğlu, yeni uçuş iptallerini açıkladı.

Uraloğlu’nun paylaşımı şöyle oldu:

“Bölgede devam eden riskler nedeniyle, yolcu ve uçuş emniyetini önceleyen bir yaklaşımla bazı seferlere ilişkin yeni kararlar aldık.

İran, Irak, Suriye, Lübnan ve Ürdün seferleri 6 Mart 2026 tarihine kadar, Katar, Kuveyt, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne planlanan tüm uçuşlar ise 3 Mart 2026 tarihine kadar iptal edilmiştir. Pegasus Hava Yolları ayrıca İran uçuşlarını 12 Mart 2026 tarihine kadar gerçekleştirmeyecektir.

Bugün Suudi Arabistan’ın Riyad, Cidde, Medine şehirlerine ve Umman’a seferler icra edilebilecektir.

Süreci günlük olarak değerlendiriyor, şartlara göre gerekli tüm adımları kararlılıkla atıyoruz.”