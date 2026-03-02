onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Çok Sayıda Ülkeye Uçuşlar İptal Edildi! Ulaştırma Bakanı Açıkladı

Çok Sayıda Ülkeye Uçuşlar İptal Edildi! Ulaştırma Bakanı Açıkladı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
02.03.2026 - 16:44

Orta Doğu’da yaşanan savaş nedeniye Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, açıklamalarda bulundu. Uraloğlu, güvenlik riski nedeniyle çok sayıda ülkeye uçuşların geçici olarak durdurulduğunu bildirdi. Mevcut durumun düzelmemesi halinde iptallerin günlük olarak uzatılabileceği vurgulandı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Çok sayıda ülkeye uçuş iptal edildi.

Çok sayıda ülkeye uçuş iptal edildi.
twitter.com

Ulaştırma ve altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, uçuş iptalleriyle ilgili X hesabından paylaşım yaptı. “Orta Doğu hava sahalarındaki gelişmeleri anlık olarak takip ediyoruz” diyen Uraloğlu, yeni uçuş iptallerini açıkladı. 

Uraloğlu’nun paylaşımı şöyle oldu:

“Bölgede devam eden riskler nedeniyle, yolcu ve uçuş emniyetini önceleyen bir yaklaşımla bazı seferlere ilişkin yeni kararlar aldık.

İran, Irak, Suriye, Lübnan ve Ürdün seferleri 6 Mart 2026 tarihine kadar, Katar, Kuveyt, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne planlanan tüm uçuşlar ise 3 Mart 2026 tarihine kadar iptal edilmiştir. Pegasus Hava Yolları ayrıca İran uçuşlarını 12 Mart 2026 tarihine kadar gerçekleştirmeyecektir.

Bugün Suudi Arabistan’ın Riyad, Cidde, Medine şehirlerine ve Umman’a seferler icra edilebilecektir.

Süreci günlük olarak değerlendiriyor, şartlara göre gerekli tüm adımları kararlılıkla atıyoruz.”

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın