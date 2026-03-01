Sevgili Oğlak, bugün iş hayatında yeni bilgileri öğrenmek için mükemmel bir gün. Kendini bir öğretmen olarak değil, bir öğrenci olarak görmeye ne dersin? Belki en genç ekip arkadaşın bile senin bilmediğin bir konuya ışık tutabilir. Bu durum, iş akışını hızlandırmanın yanı sıra, çevrendeki insanların sana olan güvenini de pekiştirecektir. Bilmediğin bir konuda soru sormaktan da çekinme, bu sayede herkese bir şans verip bilgiyi paylaşarak gücüne güç katabilirsin.

Günün ikinci yarısında ise elindeki bir projenin üzerinden geçerken, belki de basit bir sadeleşme yapabilirsin. Gereksiz cümleleri çıkarıp karmaşık grafikleri daha anlaşılır hale getirmek, projenin etkisini iki katına çıkarabilir. Bugün başarıyı, karmaşıklıktan kurtulup en net ve anlaşılır haliyle sunarak elde edeceksin.

Peki ya aşk? Bugün, partnerine karşı biraz daha anlayışlı ve esnek olmanda fayda var. Belki de onun yaptığı küçük bir hatayı görmezden gelmek veya sadece tebessüm edip geçmek, gününün çok daha huzurlu sonlanmasını sağlayabilir. Katı kuralları bir kenara bırakıp aşkın akışına kendini bıraktığında, her şeyin ne kadar kolaylaştığını fark edeceksin. Her zaman olduğu gibi, aşkta da esneklik ve anlayış, ilişkinin güçlenmesine yardımcı olacaktır. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…