Sevgili Oğlak, bugün gökyüzünün enerjisi seni adeta bir dansa davet ediyor. Güneş’in hızla ilerleyişi, bugün seni perde arkasındaki işlerle meşgul etmeye yönlendiriyor. Bu durum, yarım kalmış bir projen ya da beklemekte olan bir başvurun hakkında belirsizliklerin ortadan kalkması anlamına gelebilir. Enerji akışı huzurlu bir ilerleme şeklinde görünse de bu sessizliğin altında kıpır kıpır bir heyecanın olduğunu da hissedebilirsin. Özellikle kapalı kapılar ardında yürütülen bir görüşmenin olumlu sonuçlanma ihtimali, seni gizli bir heyecana sürükleyebilir.

İşte tam da bu yüzden bugün, detayları bir araya getirme, eksiklikleri düzeltme ve strateji belirleme konularına odaklanmalısın. Açık bir rekabet yerine, ince düşünülmüş hamlelerle öne çıkıyorsun. Bir yönetici ya da üst düzey bir pozisyondaki kişiden gelen geri bildirim, ilk anda seni biraz düşündürebilir ama aslında bu durum, bir terfi ya da görev değişimi için gerekli hazırlıkların bir parçası olabilir.

Peki ya aşk? Aşk hayatına baktığımızda ise duygularının daha derinlere indiğini görebiliriz. Birine karşı hislerini saklama eğiliminde olabilirsin ama unutma ki gözlerin de senin yerine konuşabilir. Galiba gözlerinde saklı kalan aşk, bugün ortaya çıkarak bekarlığın sona ermesini sağlayacak. Geçmişten gelen bir mesaj da kalbini hafifçe hızlandırabilir ve belki de heyecanlı bir aşka adım atmanı sağlayabilir. Cesaretini topla ve aşkı kucakla! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...