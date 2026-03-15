Arda Güler'in 68 Metreden Attığı Gol Dünyayı Ayağa Kaldırdı: İspanyollar Mest Oldu
Real Madrid, dün gece evinde Elche'yi 4-1 yendiği ama üç puanın da futbolun da önüne geçen bir olay vardı. Arda Güler... Arda Güler, kendi yarı alanından yaklaşık 70 metreden attığı golle geceye de haftaya da damgasını vurdu. Gece boyu paylaşılan ve yorumlanan gole Real Madrid, X hesabı da kayıtsız kalmadı.
Önce bu çılgın golü izleyelim...
Tüm eleştirileri susturdu.
Real Madrid resmi hesabı bu golün imkansızlığını sosyal medya hesabından böyle çizdi:
"Şüphesiz sezonun en iyi golü"
"Arda Güler yeni Zidane"
"Arda Güler'in Real Madrid adına orta sahanın gerisinden attığı muhteşem gol ne kadar özeldi? Hatta Thibaut Courtois bile Türk orta saha oyuncusunu tebrik etmek için kalesinden ayrılmak istedi, LOL. Santiago Bernabéu'da yaşananlara kimse inanamadı. Bu Türk cevheri çok büyük bir heyecan yarattı."
"Geçen sezon Arda Güler, orta sahadan muhteşem bir gol atmanın mümkün olduğu konusunda zaten uyarıda bulunmuştu. Bugün yaptı. Sihirbaz. 🪄🇹🇷"
"Teknik direktör (ya da eski teknik direktör, emin değilim) Real Madrid'in Arda Güler'i istemediğini söyledi. Arda, takım arkadaşlarıyla birlikte bunun aksini kanıtlıyor! 🥹🫶"
"Arda Güler, ölümsüz bir golle tarihe adını altın harflerle yazdırdı. Harika. Farklı. Muhteşem. Ve daha da fazlası olacak."
"Arda Güler'in gol attığı yerden taksi çağırsaydık, kaç euro tutardı?"
"Arda Güler inanılmaz bir yeteneğe sahip. Ne muhteşem bir gol!"
"Aman Tanrım, Arda Güler ne yaptı böyle!"
"Fark ettiyseniz, Arda Güler bir süredir bu tarz bir gol atmaya çalışıyordu ama şanssızdı. Bugün sonunda şansı yaver gitti ve ne gol ama! FIFA Puskás Ödülü'ne layık bir gol."
"Oradan nasıl gol atacaksın Arda Güler? Deli misin sen! 😭😭😭"
Ve son olarak bu gole Real Madrid kulübesinin verdiği tepki her şeyi özetliyor...
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
