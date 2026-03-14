Sadettin Saran Kritik Görüşmenin Ardından Açıklama Yaptı: "Yola Devam"

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
14.03.2026 - 20:08

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, yönetim kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Domenico Tedesco ve Devin Özek ile yollarına devam edeceklerini duyurdu.

Sadettin Saran: Bir daha böyle bir şey olmayacak.

Sadettin Saran: Bir daha böyle bir şey olmayacak.

Saran yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: 

'Dünkü bize yakışmayan üzücü futbollan ilgili hocamızı ve teknik kadromuzu çağırdım. Kaptanlarımızla konuştuk. Gerekli ültimatomlar verildi. Bir daha tekrarlanmayacak. Hocamızla devam ediyoruz. Bu arada çok konuşulan spekülasyonlar, yok primler verilmedi… Yalan söylüyorlar. Hak edilmiş olup verilmeyen bir şey yok. Bugüne kadar hep söylediğimiz futbolun dışında bir futobl oynandı. Çok üzüldük. Söyleyecek başka bir şey yok. Devin Özek'le devam ediyoruz. Bir daha böyle bir şey olmayacak.'

Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
right-dark
