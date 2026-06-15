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Eyüp Sultan'da Ziyaretçilere Kurabiye İkram Eden Genç Neye Uğradığını Şaşırdı

Eyüp Sultan'da Ziyaretçilere Kurabiye İkram Eden Genç Neye Uğradığını Şaşırdı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
15.06.2026 - 13:06
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Son zamanlarda toplu alanlarda gerek hayır gerek nezaket amaçlı ürün dağıtımı sırasında pek çok ilginç görüntü düşüyor. Dağıtılan ne olursa olsun ortalık savaş alanına dönebiliyor. Bir genç de Eyüp Sultan Camii önünde ziyaretçilere kurabiye ikram etmek istedi ama saniyeler içinde kapışılan kurabiyeleri görünce neye uğradığını şaşırdı.

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İzdiham görüntüleri böyle kaydedildi.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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