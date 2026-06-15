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Park Yapılsın Diye Bağışladığı Araziyi Gizlice 10 Milyon Dolara Şirketlere Sattılar

Park Yapılsın Diye Bağışladığı Araziyi Gizlice 10 Milyon Dolara Şirketlere Sattılar

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
15.06.2026 - 11:03
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Akira Kurosawa’nın 1952 tarihli başyapıtı Ikiru, hayatının son döneminde bürokratik engelleri aşarak çocuklara bir oyun parkı kazandıran bir memurun öyküsünü aktarır. ABD'nin Texas eyaletine bağlı Taylor kentinde yaşanan güncel gelişmeler ise bu insani anlatının tam tersi bir yönelim sergiliyor. Kamu yararı gözetilerek yeşil alan yapılmak üzere bağışlanan geniş bir arazi, günümüzde veri merkezi inşaatına sahne oluyor. Yaklaşık 16 bin nüfuslu yerleşimde yükselen bu proje, yerel halkın büyük tepkisini çekiyor.

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Kaynak: https://es.gizmodo.com/agricultor-don...
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Geçmişte Yapılan Şartlı Bağış Günümüz Ticari Anlaşmalarına Kurban Gidiyor

Geçmişte Yapılan Şartlı Bağış Günümüz Ticari Anlaşmalarına Kurban Gidiyor

Resmi kayıtlar, Taylor belediyesinin 1999 yılında Bland ailesine ait yaklaşık 35 hektarlık mülkü sadece 10 dolarlık sembolik bir bedelle devraldığını belgeliyor. Orijinal tapu senetlerinde yer alan özel bir madde, arazinin gelecekte münhasıran kamu parkı olarak işletilmesi şartını içeriyor. Buna karşın mülkiyet yapısı zamanla değişiklik gösteriyor; arazi çeşitli vakıfların ardından 2008 yılında Taylor Ekonomik Kalkınma Vakfına (TEDC) 15 bin dolara devrediliyor. TEDC ise geçtiğimiz yıl bu alanı, veri merkezi kurmayı planlayan Blueprint şirketine 10 milyon dolar karşılığında satarak büyük bir ticari sürece imza atıyor.

Kasaba Sakininin Çocukluk Anısı Unutulan Hukuki Maddeleri Açığa Çıkardı

Kasaba Sakininin Çocukluk Anısı Unutulan Hukuki Maddeleri Açığa Çıkardı

Proje duyurulduğunda çevre kirliliği ve gürültüden endişe eden bölge halkı, yerel sakinlerden Pamela Griffin’in hafızası sayesinde hukuki bir dayanak elde ediyor. Griffin çocukluk yıllarında arazi sahibinin babasına bu toprakları park yapılması amacıyla bağışlayacağını söylediğini hatırlıyor. Bu beyan üzerine arşivlerde yapılan incelemeler, orijinal tapudaki 'park şartı' maddesini yeniden gün yüzüne çıkarıyor.

Yerel Yönetim Ekonomik Getirileri Savunurken Vatandaşlar Hukuk Mücadelesini Sürdürüyor

Yerel Yönetim Ekonomik Getirileri Savunurken Vatandaşlar Hukuk Mücadelesini Sürdürüyor

Belediye yetkilileri, projenin kente on yılda 30 milyon dolar vergi geliri sağlayacağını belirterek geri adım atmanın hukuken mümkün olmadığını savunuyor. İmar planlarının bu tür sanayi tesislerine izin verdiğini ileri süren yönetime karşı, Griffin ailesi hukuki süreç başlatarak inşaatın durdurulması amacıyla mahkemeye başvuruyor. Mülkiyet haklarının ve bağış şartlarının çiğnenmesine tepki gösteren Taylor sakinleri, yetkilileri kâr odaklı kararlar yerine toplumsal mirasa saygı duymaya davet ediyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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