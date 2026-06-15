Park Yapılsın Diye Bağışladığı Araziyi Gizlice 10 Milyon Dolara Şirketlere Sattılar

Resmi kayıtlar, Taylor belediyesinin 1999 yılında Bland ailesine ait yaklaşık 35 hektarlık mülkü sadece 10 dolarlık sembolik bir bedelle devraldığını belgeliyor. Orijinal tapu senetlerinde yer alan özel bir madde, arazinin gelecekte münhasıran kamu parkı olarak işletilmesi şartını içeriyor. Buna karşın mülkiyet yapısı zamanla değişiklik gösteriyor; arazi çeşitli vakıfların ardından 2008 yılında Taylor Ekonomik Kalkınma Vakfına (TEDC) 15 bin dolara devrediliyor. TEDC ise geçtiğimiz yıl bu alanı, veri merkezi kurmayı planlayan Blueprint şirketine 10 milyon dolar karşılığında satarak büyük bir ticari sürece imza atıyor.