Park Yapılsın Diye Bağışladığı Araziyi Gizlice 10 Milyon Dolara Şirketlere Sattılar
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Kaynak: https://es.gizmodo.com/agricultor-don...
Akira Kurosawa’nın 1952 tarihli başyapıtı Ikiru, hayatının son döneminde bürokratik engelleri aşarak çocuklara bir oyun parkı kazandıran bir memurun öyküsünü aktarır. ABD'nin Texas eyaletine bağlı Taylor kentinde yaşanan güncel gelişmeler ise bu insani anlatının tam tersi bir yönelim sergiliyor. Kamu yararı gözetilerek yeşil alan yapılmak üzere bağışlanan geniş bir arazi, günümüzde veri merkezi inşaatına sahne oluyor. Yaklaşık 16 bin nüfuslu yerleşimde yükselen bu proje, yerel halkın büyük tepkisini çekiyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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