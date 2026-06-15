Tarihi Kenti Binlerce Yırtıcı Kuş İşgal Etti: Belediye Ne Yapacağını Bilmiyor

Yalnız avlanan şahinlerin veya diğer yırtıcı türlerin aksine, kalabalık koloniler halinde yaşamalarıyla biliniyor küçük kerkenezler. Akdeniz havzası boyunca yayılım gösteren bu göçmen nüfus, Matera'nın asırlık mimari yapılarını en önemli üreme alanı olarak kullanıyor. Kent merkezinde koruma altında bulunan yaklaşık 1000 çift yırtıcı kuşun yüzyıllar önce taşlara oyulan girintileri ve çatı kiremitlerinin aralarını doğal sığınak olarak seçtiği gözleniyor. Kent yaşamının ve yerel kültürün bir parçası olarak kabul edilen bu kolonileri desteklemek amacıyla, bölgedeki eski sarayların ve kiliselerin tepelerine özel yuva kutuları yerleştiriliyor.