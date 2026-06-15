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Tarihi Kenti Binlerce Yırtıcı Kuş İşgal Etti: Belediye Ne Yapacağını Bilmiyor

Tarihi Kenti Binlerce Yırtıcı Kuş İşgal Etti: Belediye Ne Yapacağını Bilmiyor

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
15.06.2026 - 10:43
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İtalya’nın tarihi dokusuyla bilinen Matera şehri, doğangiller familyasına ait yüzlerce yırtıcı kuşun göç rotasıyla birlikte tamamen abluka altına alındı. Dünyanın en büyük küçük kerkenez kolonilerinden birine ev sahipliği yapan antik kentte, binaların her girintisi yaban hayatının izlerini taşıyor.

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Kaynak

Kaynak: https://www.discoverwildlife.com/peop...
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Tarihi yapılar kalabalık göçmen kuş kolonilerinin ana üreme merkezi haline geldi

Tarihi yapılar kalabalık göçmen kuş kolonilerinin ana üreme merkezi haline geldi

Yalnız avlanan şahinlerin veya diğer yırtıcı türlerin aksine, kalabalık koloniler halinde yaşamalarıyla biliniyor küçük kerkenezler. Akdeniz havzası boyunca yayılım gösteren bu göçmen nüfus, Matera'nın asırlık mimari yapılarını en önemli üreme alanı olarak kullanıyor. Kent merkezinde koruma altında bulunan yaklaşık 1000 çift yırtıcı kuşun yüzyıllar önce taşlara oyulan girintileri ve çatı kiremitlerinin aralarını doğal sığınak olarak seçtiği gözleniyor. Kent yaşamının ve yerel kültürün bir parçası olarak kabul edilen bu kolonileri desteklemek amacıyla, bölgedeki eski sarayların ve kiliselerin tepelerine özel yuva kutuları yerleştiriliyor.

Gündüz saatlerinde vadilerde avlanan binlerce kuş akşam saatlerinde kent merkezine geri dönüyor

Gündüz saatlerinde vadilerde avlanan binlerce kuş akşam saatlerinde kent merkezine geri dönüyor

Gün boyunca tek başlarına veya küçük gruplar halinde avlanmak için vadilerin üzerindeki sıcak hava akımlarını kullanan yırtıcı kuşlar şehrin dışındaki çalılık ve tarım arazilerine dağılıyor. Ağırlıklı olarak büyük böcekler ve küçük memelilerle beslenen göçmenler, akşam saatlerinde binlerce kuştan oluşan sürüler halinde kent merkezine dönüş yapıyor. Özellikle göç sezonlarında kentin tam kalbine kadar inen bu hareketli canlı topluluğu gökyüzünü tamamen kaplayarak yoğun bir hareketlilik yaratıyor. Tarihi kent doğal yaşam ile mimarinin iç içe geçtiği muazzam bir görsel şölene tanıklık ediyor.

Muazzam doğa popülasyonu antik kentin mimari yapısı ve yerel yaşam için risk barındırıyor

Muazzam doğa popülasyonu antik kentin mimari yapısı ve yerel yaşam için risk barındırıyor

Bu benzersiz doğa olayının yanı sıra, yüzlerce kuşun antik kentte yoğunlaşması birtakım ciddi problemleri beraberinde getiriyor. Kuşların yüksek asit içeren dışkıları Matera’nın asırlık kalker taşından yapılan tarihi binalarında, saraylarında ve kilise duvarlarında kimyasal aşınmalara ve tahribata yol açıyor. Kent merkezindeki yoğun dışkılama ve gürültü problemi, açık hava işletmelerini olumsuz etkileyerek bölgenin en büyük gelir kaynağı olan turizm deneyimini baltalıyor. Ayrıca kuruyan atıkların havaya karışmasıyla ortaya çıkan hijyen sorunları ile parazit riskinin artması, yerel halk ve turistler açısından ciddi birer halk sağlığı tehdidi oluşturuyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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