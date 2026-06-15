Tarihi Kenti Binlerce Yırtıcı Kuş İşgal Etti: Belediye Ne Yapacağını Bilmiyor
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Kaynak: https://www.discoverwildlife.com/peop...
İtalya’nın tarihi dokusuyla bilinen Matera şehri, doğangiller familyasına ait yüzlerce yırtıcı kuşun göç rotasıyla birlikte tamamen abluka altına alındı. Dünyanın en büyük küçük kerkenez kolonilerinden birine ev sahipliği yapan antik kentte, binaların her girintisi yaban hayatının izlerini taşıyor.
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Tarihi yapılar kalabalık göçmen kuş kolonilerinin ana üreme merkezi haline geldi
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Gündüz saatlerinde vadilerde avlanan binlerce kuş akşam saatlerinde kent merkezine geri dönüyor
Muazzam doğa popülasyonu antik kentin mimari yapısı ve yerel yaşam için risk barındırıyor
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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